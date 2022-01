Nürnberger IT-Firma bietet Jobs für Schwerbehinderte

Jeder Betrieb ab zwanzig Mitarbeitern muss der Bundesagentur für Arbeit jährlich melden, ob er fünf Prozent schwerbehinderte Menschen beschäftigt. Seit Jahren bleibt diese Quote mit durchschnittlich 4,6 Prozent klar darunter, viele Firmen zahlen lieber eine monatliche Ausgleichsabgabe. Diese Mittel fließen in Unternehmen, die überdurchschnittlich viele schwerbehinderte Menschen beschäftigen, wie zum Beispiel "AfB social&green IT" in Nürnberg.

Nürnberger Firma beschäftigt fast 50 Prozent Schwerbehinderte

Dort berät Alexander Dzhyoyev regelmäßig Kunden, die sich für elektronische Geräte wie beispielsweise Laptops oder Tablets interessieren. Der 37-jährige Computer-Profi leidet seit seiner Geburt an spastischen Bewegungen, hat sein Handicap aber gut im Griff. Sein Arbeitgeber kauft gebrauchte Computer-Hardware von Firmen und bietet sie runderneuert wieder zum Verkauf an. Der IT-Wiederaufbereiter ist ein sogenannter Inklusionsbetrieb. Fast fünfzig Prozent der Mitarbeiter im Team sind schwerbehindert.

Angestellte werden nach ihren Stärken eingesetzt

Alexander Dzhyoyev liebt es, Kunden zu beraten. Es kommen auch oft ältere Menschen in den Shop, sagt er, die sich nicht so gut auskennen und froh seien, wenn das Gerät alle wichtigen Installationen bereits drauf habe, wenn sie es mitnehmen. Das könne direkt im Shop erledigt werden und natürlich gebe es auf die runderneuerten Geräte auch Garantie.

Dzhyoyev kümmert sich neben dem Verkauf auch um die Gerätebeschaffung und das Marketing. So ist ihm zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit dem städtischen Verkehrsverbund gelungen. Im öffentlichen Nahverkehr wollte der 37-jährige Werbung für seine Firma machen. Er habe dann mal angerufen und es sei eine schöne Kooperation zustande gekommen. Der Verkehrsverbund habe die Logos von AfB in seinen Prospekten abgedruckt und auf seinen Webseiten etwas über das gemeinnützige IT-Unternehmen geschrieben. Dafür sei er sehr dankbar gewesen, erzählt Dzhyoyev.

Sichere Datenlöschung bei gebrauchten IT-Geräten

Die gemeinnützige IT-Firma kauft gebrauchte Server, PCs, Notebooks und Mobilgeräte von verschiedenen Firmen. Die Ware kommt versiegelt in der Nürnberger Niederlassung an. Dann werden die Details der einzelnen Geräte erfasst und deren Daten gelöscht. Für die schwerbehinderten der 23 Beschäftigten bekommt die Firma Lohnkostenzuschüsse von Arbeitsagentur oder Jobcenter. Die Inklusionsämter zahlen dauerhaft monatliche Unterstützungsleistungen, wenn besondere Betreuung erforderlich ist.

Niederlassungsleiter Rainer Hufer ist stolz auf sein Team. "Wir machen keinen Druck", sagt er. Jeder arbeite in seinem Tempo, sodass eben auch hundertprozentige Qualität gewährleistet sei. Für jedes einzelne Gerät bekomme der Verkäufer einen Löschbericht zugesandt, so Hufer. Darum gehe es, nicht ob jemand 90 oder 100 Stück schaffe.

Nachhaltigkeit durch hohe Wiederverkaufsquote

Rund 60.000 Geräte durchliefen im vergangenen Jahr in Nürnberg die Datenlöschung. Trotz pandemiebedingter Kurzarbeit und eines erschwerten Ankaufs gebrauchter Ware. In Zeiten des Chipmangels wollten deutlich weniger Industriepartner ihre Geräte austauschen, erklärt der Nürnberger Niederlassungsleiter Rainer Hufer.

Während Nürnberg mit der Datenlöschung befasst ist, erfolgt die Wiederaufbereitung von Servern, PCs, Notebooks und Mobilgeräten an anderen deutschen Standorten. Firmenangaben zufolge gehen knapp 70 Prozent der Ware runderneuert in den Wiederverkauf. Das ist auch gut für die Umwelt: Werde beispielsweise ein wiederaufbereitetes Notebook statt viereinhalb Jahre insgesamt siebeneinhalb Jahre genutzt, spare das mehr als 113 Kilogramm CO2 ein, heißt es vom Unternehmen.

Die AfB-Unternehmensgruppe hat Standorte in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, der Slowakei und Österreich. Insgesamt arbeiten rund 600 Menschen mit und ohne Beeinträchtigung bei dem gemeinnützigen IT-Wiederaufbereiter. 2020 wurde "AfB social&green IT" als Europäisches Sozialunternehmen des Jahres ausgezeichnet und bekam den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.

Nürnberger IT-Firma hat viele Stammkunden

Die Kunden wissen den Service und die preiswerten Angebote zu schätzen. Viele kommen schon seit Jahren zum Einkaufen in den Nürnberger Shop. Hier finde man für jedes Problem eine Lösung, sagt Stammkunde Johann Simiriotis. Er fühle sich gut aufgehoben, es gebe auch immer wieder Sonderaktionen, bei denen man dann zuschlagen könne. Vor allem aber schätze er die gute Beratung.

Auch diejenigen, die gelegentlich in der Firma arbeiten, wie Susanne Madaric, kommen zum Einkaufen hierher. Sie werde hin und wieder als Dolmetscherin angefordert, für den gehörlosen Mitarbeiter, der hier beschäftigt sei, sagt die junge Frau. Sie sei bei Team- oder Dienstbesprechungen immer dabei. Weil ihr das Konzept der Firma gut gefalle, kaufe sie auch selbst hier ein.

Alexander Dzhyoyev ist froh, diesen Arbeitgeber gefunden zu haben. Privat trainiert der 37-jährige, ehemals Deutscher und Bayerischer Meister im Kraft-Dreikampf, sehr diszipliniert im Fitness-Studio. Das helfe ihm unheimlich, erzählt er. Er habe vor Jahren herausgefunden, dass eine durchtrainierte Muskulatur weniger zuckt und zittert. Damit könne er seine Spastik gut unter Kontrolle halten.