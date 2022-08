Nürnberger Institut: Mehr Arbeitsstellen offen als je zuvor

Im zweiten Quartal dieses Jahres waren in ganz Deutschland 1,93 Millionen Stellen unbesetzt. Damit ist der Rekord vom ersten Quartal übertroffen und ein neues Allzeithoch erreicht worden, teilt das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit.

Das ist das Ergebnis der Stellenerhebung des Instituts, in das auch die offenen Stellen mit einbezogen werden, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Gegenüber des ersten Quartals 2022 stieg die Zahl der offenen Stellen laut IAB um rund 189.500 beziehungsweise elf Prozent, im Vergleich zum zweiten Quartal 2021 um 764.400 oder 66 Prozent.

Stellen sofort zu besetzen

Wie viele Stellen derzeit unbesetzt sind, zeigt auch die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sofort in ihren neuen Job anfangen könnten: Demnach sind im zweiten Quartal 2022 in Westdeutschland 1,18 Millionen und in Ostdeutschland 292.000 Stellen sofort zu besetzen. In der absoluten Betrachtung stellen diese Zahlen Rekordwerte der Befragung für beide Landesteile dar.

Fast alle Branchen von Mitarbeitersuche betroffen

"Die Fach- und Arbeitskräfteengpässe äußern sich deutlich in den Angaben der Betriebe und führten im ersten Halbjahr zu einem steigenden Personalbedarf in fast allen Branchen", erklärt der Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis. Für ihn zeigt die Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein außergewöhnlich hohes Niveau und zwar in fast allen Branchen. "Dennoch bestehen für die nahe Zukunft gravierende Risiken, zum Beispiel im Hinblick auf einen möglichen Stopp der Gaslieferungen aus Russland", so Kubis.

Im zweiten Quartal 2022 lagen Antworten von rund 7.500 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche für die Stellenerhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vor.