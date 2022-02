Nürnberger Immobilienmarkt bleibt für Investoren attraktiv

Der Immobilienmarkt in Nürnberg steht bei Investoren weiterhin hoch im Kurs. Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Immobilienberatung Küspert & Küspert in Zusammenarbeit mit der Stadt und der Sparkasse Nürnberg für das Jahr 2021 erstellt hat.

Demnach wurden auf dem Nürnberger Immobilienmarkt im vergangenen Jahr rund 1,4 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist mehr als im Durchschnitt der fünf Vorjahre, liegt aber elf Prozent unter dem Ergebnis von 2020. Den Grund für den Rückgang im Vergleich zu 2020 sehen die Immobilienexperten vor allem in einem Mangel an Angeboten.

Investoren setzen auf den Wohnungsmarkt

Dies bedeutet gleichzeitig Preissteigerungen für die jeweiligen Objekte und in der Folge rückläufige Renditen für die Investoren. Mittlerweile wird der Nürnberger Immobilienmarkt vom Bereich Wohnen dominiert. Während über Jahre hinweg vor allem in Bürogebäude investiert wurde, hat das Wohnsegment im Jahr 2021 die Spitzenposition übernommen. Knapp 38 Prozent des gesamten Nürnberger Transaktionsvolumens wurden mit sogenannten "Residential Investments" realisiert. Das entspricht 525 Millionen Euro. Das Rekordergebnis von 2020 wurde damit um sechs Prozent übertroffen.

Geschäft mit Bürogebäuden rückläufig

Dem gegenüber steht ein Rückgang im Office-Segment, der vor allem auf fehlende Objekte zurückzuführen ist. Hier wurden nur rund 286 Millionen Euro umgesetzt, was einem Rückgang um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Projektentwickler beherrschen den Markt

Mit einem Marktanteil von 43 Prozent und Investitionen in Höhe von circa 601 Millionen Euro dominierten Projektentwickler und Bauträger die Käuferseite. Auch den Markt der Verkäufer führten sie an: 60 Prozent und Einnahmen in Höhe von 832 Millionen Euro gehen auf sie zurück. Kapitalsammelstellen, wie etwa Immobilienfonds, waren in den Vorjahren die stärkste Käufergruppe. 2021 wurden sie aber mit 37 Prozent Marktanteil und 519 Millionen Euro auf den zweiten Platz in der Käuferstatistik verwiesen. Den zweiten Platz bei der Gruppe der Verkäufer nahmen die Eigennutzer ein. Sie realisierten 188 Millionen Euro, circa 13 Prozent des Gesamtvolumens, was einer Verdopplung des Ergebnisses von 2020 entspricht.