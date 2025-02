22.02.2025, 10:56 Uhr Audiobeitrag

> Wirtschaft > Generation Z fleißiger als gedacht – Studie widerlegt Klischee

Generation Z fleißiger als gedacht – Studie widerlegt Klischee

Junge Menschen beteiligen sich heute stärker am Arbeitsmarkt als in den vergangenen Jahrzehnten. Das zeigt eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). So manches Vorurteil wird damit entkräftet.

Von Jan Plate