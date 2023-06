Nürnberger Gericht bestätigt Leoni-Sanierungsplan

Der hoch verschuldete Nürnberger Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni kann seinen Sanierungsplan umsetzen. Das Restrukturierungsgericht Nürnberg hat den entsprechenden Plan mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen.

Frisches Geld von österreichischem Unternehmer

Der Restrukturierungsplan sieht vor, dass der österreichische Unternehmer Stefan Pierer Leoni übernimmt und 150 Millionen Euro frisches Geld in das Unternehmen steckt. Zudem übernimmt er offene Gläubigerforderungen in Höhe von mehr als 700 Millionen Euro. Zuvor wird das Grundkapital der Leoni AG auf null Euro herabgesetzt. In der Folge wird das Unternehmen von der Börse genommen. Die Aktionäre gehen leer aus.

Anleger scheitert mit Widerspruch

Vor diesem Hintergrund hatte noch ein Anleger versucht, das Restrukturierungskonzept mit Hilfe eines Minderheitenschutzantrags zu stoppen. Diesen wies das Gericht aber als unzulässig und unbegründet zurück. Leoni hat bei der Umsetzung seines Sanierungsplans nun wohl mehr Rechtssicherheit. Der Beschluss des Gerichts wird allerdings erst in zwei Wochen rechtskräftig.

Massive Schulden bei Leoni

Der seit Jahren kriselnde Nürnberger Autozulieferer war kurz vor dem Jahreswechsel endgültig in Schieflage geraten, nachdem der thailändische Investor STARK Corporation beim fix vereinbarten Kauf von Leonis Kabelsparte einen Rückzieher gemacht hatte. Weil das Geschäft in Höhe von 600 Millionen Euro nicht zustande kam, bekam Leoni Probleme bei der Schuldenrückzahlung. Das Restrukturierungsgericht hatte nun lediglich die Rechtmäßigkeit des Sanierungsplans zu prüfen, nicht die wirtschaftliche Zweckmäßigkeit.