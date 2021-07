Nürnberger Forscher: Computer als Fachkraft-Konkurrenz

Computer sind zunehmend Konkurrenten für Fachkräfte. Das haben Forscher des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) in einer Studie herausgefunden. Demnach stieg der Anteil der Tätigkeiten, die heute von Computern erledigt werden können, bei den Fachkräften um 4,6 und bei Meistern und Technikern um 4,8 Prozentpunkte besonders stark an. Untersucht wurde der Zeitraum zwischen 2016 und 2019.

Immer komplexere Aufgaben automatisiert

In Deutschland arbeiteten 2019 demnach 11,34 Millionen Menschen in einem Beruf, in dem eine große Zahl der Tätigkeiten heute schon potenziell von Computern erledigt werden könnte. Die Studie zeige, so die Verfasser, dass durch den Einsatz von neuen digitalen Technologien zunehmend komplexe Tätigkeiten automatisiert werden können.

Helfer- und Fachkraftberufe am stärksten betroffen

Dabei sei das Potenzial für den Einsatz neuer Technologien 2019 in Helfer- und Fachkraftberufen am höchsten. In diesen Bereichen "könnten durchschnittlich fast 60 Prozent der Tätigkeiten automatisiert erledigt werden", so die Experten. Bei den Meistern und Technikern liegt dieser Wert bei rund 45 Prozent und bei akademischen Berufen bei etwa 26.

"Auch wenn der Anteil an potenziell ersetzbaren Tätigkeiten in den Fachkraftberufen inzwischen fast gleich hoch ist wie in den Helferberufen, gilt nach wie vor: Je höher das Anforderungsniveau im Beruf ist, desto geringer ist der Anteil an automatisierbaren Tätigkeiten", so Britta Matthes, Leiterin der IAB-Forschungsgruppe "Berufe in der Transformation".

KI schneller und mit mehr Übersicht bei unübersichtlichen Situationen

Speziell im Bereich Sicherheit und Handel können digitale Technologien die Tätigkeit von Menschen ersetzen. So übernehmen heute zum Beispiel Computerprogramme mit künstlicher Intelligenz (KI) die Arbeit von Wach- und Sicherheitspersonal. In unübersichtlichen Situationen wie zum Beispiel in Fußballstadien könnten die Programme das Entstehen von Gefahrensituationen besser als Menschen erkennen. Die Analyse der Situation erfolge durch den Computer schneller.

Wer im Kultur- oder Sozialbereich arbeitet, sei vor der digitalen Arbeitsplatzkonkurrenz relativ sicher: Hier könnten mit 13 Prozent vergleichsweise wenig Tätigkeiten automatisiert werden.