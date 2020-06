Nürnberger Flughafen noch weit entfernt von Normalbetrieb

Um 11.15 Uhr ist am späten Vormittag die mit 38 Passagieren besetzte Maschine der niederländischen Airline KLM als erstes Flugzeug nach der Corona-bedingten Flugpause am Nürnberger Flughafen gelandet.

Die Flughafenfeuerwehr begrüßte das Flugzeug mit einer Wasserfontäne, auch der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) und der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) waren extra zum Flughafen gekommen. Eine halbe Stunde später ist die Maschine wieder mit 35 Reisenden in Richtung Amsterdam aufgebrochen.

Verschärftes Hygienekonzept

Zur Wiederaufnahme des Linienflugverkehrs wurden die Hygienemaßnahmen am Flughafen verschärft. Schilder am Eingang des Terminals weisen auf die Maskenpflicht hin, vor den Check-In-Schaltern wird – wie in Supermärkten – durch Linien der gebotene Sicherheitsabstand verdeutlicht, Plexi-Glas-Scheiben an den Schaltern sollen Beschäftigte und Reisende schützen. Weitere Linienflüge gibt es heute ab Nürnberg nicht.

Normalbetrieb noch in weiter Ferne

Langsam soll der Betrieb aber wieder hochgefahren werden. Die KLM fliegt ab sofort Nürnberg wieder täglich aus Amsterdam an. Morgen starten auch Flüge nach Kiev und Nis in Serbien. Von Normalbetrieb ist der Albrecht-Dürer-Flughafen aber noch weit entfernt. "Wenn wir bis Ende des Jahres bei 40 bis 50 Prozent des ursprünglichen Aufkommens waren, können wir zufrieden sein", so Flughafen-Chef Michael Hupe.