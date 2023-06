Nürnberger Fluggerätelektronikerin eine der besten Azubis

Für Nicole Klein war schnell klar, dass sie einen technischen Beruf machen möchte. Dass Fluggerätelektronikerin für die 22-Jährige genau das Richtige ist, zeigt sich auch daran, dass sie als eine der besten Auszubildenden bundesweit ausgezeichnet wurde. Ihr Arbeitsbereich: Ein Hangar mit verschiedenen Flugzeugen. Die stehen zur Kontrolle oder Nachrüstung bei dem Luftfahrt- und Instandhaltungsunternehmen Aero-Dienst in Nürnberg.

Nicole Klein steigt über eine Leiter an ihren Arbeitsplatz. Die 22-jährige Fluggerätelektronikerin setzt sich ins Cockpit eines Business Jets. Sie legt Schalter um, checkt Monitore und Kontrollanzeigen. Sie prüft das Air-Data-System, sagt sie. Außen am Flugzeug, erklärt die junge Frau, gebe es viele Sensoren, die verschiedene Luftdrücke aufnähmen. Aus diesen Luftdrücken würden dann Werte, wie zum Beispiel die Flughöhe oder die Fluggeschwindigkeit berechnet und dem Piloten im Cockpit angezeigt, so die 22-Jährige und dreht an diversen Knöpfen. Während dem Laien die Augen übergehen, bei so vielen elektronischen Anzeigen, erkennt Nicole Klein Systemfehler sofort.

Aufgaben einer Fluggerätelektronikerin

Nicole Kleins Arbeitswelt sind Business- und Ambulanz-Jets. Zu ihren Aufgaben gehört alles, rund um die Bord-Elektronik – oder Avionik, wie es in der Luftfahrtbranche heißt. Flieger verschiedenster Hersteller aus der ganzen Welt werden bei Aero-Dienst in Nürnberg regelmäßig gewartet oder auf modernste Avioniksysteme umgerüstet. Da geht es zum Beispiel um automatische Flugsteuerungssysteme, Navigations- und Kommunikationselektronik.

Freude am Fehler suchen

Da Aero-Dienst mit verschiedenen Avionik-Herstellern Wartungsvereinbarungen unterhält, muss auch Nicole Klein die verschiedenen, elektronischen Systeme für Geschäftsflugzeuge kennen. Die 22-Jährige hat großen Spaß an Ihrer Arbeit und geht ihre Aufgaben mit Ruhe und Gelassenheit an. Am liebsten begebe sie sich auf Fehlersuche, weil sie große Freude empfinde, wenn sie den Fehler gefunden habe, erzählt sie und lacht.

Generalüberholung eines Business Jets

Bei einem großen Check eines Geschäftsfliegers bleibt nichts mehr an Ort und Stelle. Die Wandverkleidungen und Sitze werden demontiert, um innen alle Kabel freizulegen. Der gesamte Innenraum ist dann Arbeitsplatz der Fluggerätelektronikerin. Gerade sitzt Nicole Klein am hinteren Ende des Fliegers, in dem kleinen Gepäckraum, wo sich sehr viele Kabelstränge befinden. An der Decke ist eine Lampe angebracht, damit sie hier überhaupt arbeiten kann.

Der Business Jet dient Unternehmern als mobiles Büro. W-Lan und Datenübertragung müssen schnell und störungsfrei funktionieren. Auch die Übertragung sicherheitsrelevanter Daten wird ständig verbessert. Einer der Aufträge für Nicole Klein und ihr Team war die Installation eines neuen Datenübertragungssystems. Mit einem Multimeter und dem Schaltplan überprüft die 22-jährige die korrekte Installation der neu eingebauten Kabel. In diesem Fall, sagt die Fluggerätelektronikerin, diene die neue Technik dazu, dass Daten und Sensorenwerte der Triebwerke automatisch nach der Landung an den Triebwerkhersteller übertragen werden. Fehler ließen sich dadurch frühzeitig erkennen, etwa wenn ein Triebwerk zu viel Öl verbrauche, so die junge Frau.

Schon als Mädchen an Technik interessiert

Nicole Klein arbeitet an einer Öffnung des Fliegers, dort wo normalerweise das Triebwerk sitzt. Sie erinnert sich, dass sie schon mit zwölf, als sie auf der Realschule den Mathematikzweig wählte, wusste, dass sie später mal einen technischen Beruf ausüben wollte. "Technik interessiert mich einfach", sagt sie lachend. Nach dem Fachabitur habe sie auf einer Ausbildungsmesse die spannenden Berufe beim Nürnberger Luftfahrt- und Instandhaltungsunternehmen Aero Dienst entdeckt und sich gleich beworben.

Weiterentwicklung zur technischen Prüferin

Sarah Altmann, 30 Jahre alt, ist auch Fluggerätelektronikerin, hat aber noch eine Qualifizierung zur technischen Prüferin draufgesattelt. Sie koordiniert sämtliche elektronischen Arbeiten an einem Jet und auch das Avionik-Team, das die einzelnen Arbeiten erledigt. Dabei muss sie sich auch mit den Mechanikern absprechen. Denn wenn die Avioniker und Avionikerinnen die Systeme am Flugzeug einschalten müssen, können bestimmte Arbeiten, zum Beispiel am Triebwerk, nicht durchgeführt werden, so Altmann. Gemeinsam mit Nicole Klein geht sie die Testergebnisse durch. Sie schaue sich alles nochmal genau an, prüfe gegebenenfalls nach, erst dann stemple sie die erledigten Arbeiten ab, sagt die technische Prüferin.

Frauenanteil könnte höher sein

Nicole Klein und Sarah Altmann sind zwei von insgesamt acht Frauen unter 135 Technikern, die bei dem Luftfahrt- und Instandhaltungsunternehmen Aero-Dienst arbeiten. Dabei würde Personalchefin Ute Springhart gern viel mehr Frauen in technischen Berufen ausbilden. "Ich glaube, es gibt sehr viele Frauen, die durchaus Interesse hätten", sagt Springhart. Das Problem sei, dass die Berufe für Frauen in der Luftfahrttechnik nicht genügend bekannt seien. Sie vertrete das Unternehmen deshalb bei vielen Berufsausbildungsmessen, um mehr Bewerbungen von Frauen zu bekommen, so Springhart, die auch die Ausbildung verantwortet.

Außergewöhnlich und cool ist die Arbeit an Geschäftsflugzeugen auf jeden Fall, findet Nicole Klein. Und mit gemischten Teams, so Personalchefin Springhart, habe man nur gute Erfahrungen gemacht.