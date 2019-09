Nürnberg: Siemens reduziert geplante Stellenstreichungen

Siemens will in seiner kriselnden Energiesparte über die nächsten Jahre 2.700 Arbeitsplätze streichen, davon 1.400 in Deutschland. Die Standorte Erlangen und Berlin sind laut Konzern am stärksten betroffen. Auch im Nürnberger Trafowerk plant Siemens einen Stellenabbau.

Abbau von Stellen in Nürnberg

Rund 130 Jobs wird Siemens im Trafowerk Nürnberg abbauen, rund 30 weniger als angenommen. Die Stellen sollen vor allem in der Fertigung wegfallen. Allerdings, so Rudi Lutz von der IG Metall Nürnberg, habe man erreicht, dass die Grundstruktur des Nürnberger Trafowerks erhalten bleibe.

"Es kann niemand gezwungen werden zu gehen, stattdessen gibt es Alterszeitmodelle und Weiterqualifizierungsmaßnahmen" Rudi Lutz, IG Metall

Insgesamt arbeiten im Nürnberger Siemens-Trafowerk rund 600 Mitarbeiter. Angekündigt wurde der Stellenabbau im Juni im Rahmen der Streichungspläne in der Sparte "Gas and Power", die Siemens im kommenden Jahr an die Börse bringen will.

Gewerkschaft: Proteste haben gewirkt

In der vergangenen Woche waren viele Mitarbeiter auf die Straße gegangen, dies habe Wirkung gezeigt, so die IG Metall. Ursprünglich hatte Siemens geplant, 166 Jobs in der Fertigung zu streichen. Die jetzt rund 130 Stellen, die ab November abgebaut werden sollen, seien zwar schmerzhaft, allerdings deutlich weniger als angekündigt, so Lutz.

Grundsätzlich geht die IG Metall davon aus, dass das Trafowerk am Standort Nürnberg keinesfalls schlecht ausgelastet sei. In der großen Fertigungshalle in der Katzwangerstraße werden Transformatoren zusammengebaut.