Nürnberg sagt Verbrauchermesse Consumenta wegen Corona ab

Am Ende ließ es sich nicht vermeiden: Die größte Verbrauchermesse Bayerns, die Consumenta in Nürnberg, muss unter dem Eindruck der weiter steigenden Corona-Infektionen abgesagt werden. Die Vorstellung, 10.000 Besucher in diesen Zeiten auf das Messegelände zu lassen, war den Verantwortlichen wohl doch zu heikel. Im BR-Interview bestätigte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) die Entscheidung der Stadt.

"Wenn wir uns unterhalten, dass wir bald auch Grundschüler in die Grundschule mit Maske schicken müssen, dann können wir jetzt keine Großveranstaltung durchführen." Marcus König (CSU), Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg

Zuvor hatte auch Ministerpräsident Markus Söder eine Absage gefordert. Monatelang hatten die Verantwortlichen zusammen mit Behörden, Ämtern und Fachleuten am Hygienekonzept für die Consumenta gefeilt.

Aufwendiges Hygiene- und Besucherkonzept

Zur Consumenta, die ab dem kommenden Samstag im Nürnberger Messezentrum stattfinden sollte, hatten sich mehr als 600 Aussteller angemeldet. Die AFAG Messe als Veranstalter hatte mit mehreren zehntausend Besuchern während der neuntägigen Messe geplant. Im vergangenen Jahr waren an neun Messetagen rund 170.000 Besucher gekommen.

