Nürnberg feiert Messe-Neustart

Fast 600 Tage lang lagen die Hallen der NürnbergMesse nahezu verlassen. Nur in eine einzige Halle kamen Menschen, um sich im städtischen Imfzentrum gegen Covid-19 impfen zu lassen. Nun aber herrscht zumindest in knapp der Hälfte der Hallen wieder emsige Betriebsamkeit: Dort trifft sich die europäische Verpackungsindustrie zur Fachpack, der ersten größeren Präsenzveranstaltung im Nürnberger Messezentrum seit eineinhalb Jahren.

15.000 Arbeitsplätze hängen an der Messe

Diesen Neustart hat die Stadt Nürnberg bei einem Empfang im historischen Rathaussaal am Vorabend der Messe gefeiert. Oberbürgermeister und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Messe, Marcus König (CSU), hob dabei die wirtschaftliche Bedeutung des Ausstellungsorts für Nürnberg und die Region hervor: So hingen nicht nur rund 15.000 Arbeitsplätze in der Stadt am Messezentrum. Aussteller und Besucher spülten in normalen Jahren außerdem rund eine Milliarde Euro in die Kassen von Nürnberger Hotels, Gaststätten, Taxizentralen und Geschäften. Von den Geschäftsreisenden profitiere zudem nicht zuletzt der Nürnberger Flughafen.

Werbung um internationale Aussteller und Gäste

Die Fachpack an sich und die Feier im Rathaus möchte König als Signal verstanden wissen: "Mit dem heutigen Tag wollen wir uns einfach zurückmelden und sagen: Wir sind die Messestadt." Dem Oberbürgermeister ist bewusst, dass aufgrund der Coronavirus-Pandemie zunächst hauptsächlich Aussteller aus Deutschland und dem europäischen Ausland nach Nürnberg reisen werden. Daher will er um internationale Gäste werben – und auch mit Blick auf die im kommenden Jahr anstehende Spielwarenmesse asiatische und amerikanische Hersteller locken.

Nur halb so viele Aussteller wie zuletzt – trotzdem ein Erfolg

Bei der Fachpack etwa sind heuer 782 Aussteller aus mehr als 30 Nationen vertreten. Das sind zwar nur etwa halb so viele Aussteller wie bei der vergangenen Fachpack im Jahr 2019. Trotzdem wertet die NürnbergMesse diesen Zuspruch als Erfolg: Bis Juni sei es unsicher gewesen, ob die Messe überhaupt stattfinden könne, sagte eine Sprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Daher hätten viele Unternehmen den zeitlichen und finanziellen Aufwand gescheut, einen Messestand zu planen.

Pandemie beschleunigte Digitalisierung

Ohnehin wird bei der Fachpack ein zweigleisiges Messekonzept gefahren: Neben der Präsenzveranstaltung können Gäste auch die digitale Plattform besuchen, die für den Fall einer Absage der Fachpack aufgebaut wurde. Dort können nun etwa Termine an den Ständen ausgemacht oder Livestreams der Fachvorträge verfolgt werden. Auch bei der NürnbergMesse hat die Pandemie die Digitalisierung beschleunigt. Trotzdem sind der Technik Grenzen gesetzt, weiß auch der Geschäftsführer der Messegesellschaft, Peter Ottmann:

"Den Besuch der Fackpack kann unser digitales Angebot nicht ersetzen." Peter Ottmann, Geschäftsführer der NürnbergMesse

Angesichts der ersten Präsenzveranstaltung blickt Ottmann nun voller Hoffnung auf das Herbst- und Winterprogramm: Anfang November steht die Verbrauchermesse Consumenta an, Ende November die Industriemesse SPS und Anfang Februar 2022 die Spielwarenmesse.

Messen nur dank Impfungen möglich

Ähnlich geht es dem bayerischen Finanzminister und Vorstandvorsitzenden der NürnbergMesse, Albert Füracker (CSU): Er verweist darauf, dass Messen in Präsenz überhaupt nur möglich sind, weil inzwischen viele Menschen gegen Covid-19 geimpft sind. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Nürnberger Messe auch im Winter keine weitere Corona-Pause einlegen muss.

Fachpack legt Fokus auf umweltfreundliche und sterile Verpackungen

Die Coronapandemie beeinflusst aber auch die Themen der Fachpack. Ein Schwerpunkt ist das Verpacken im Reinraum. Gerade bei medizinischen Produkten wie Impfstoffen oder Injektionsnadeln boome die Nachfrage nach entsprechenden Lösungen.

Bereits seit Jahren ein Kernthema sind zudem nachhaltige Verpackungen. Sowohl Aussteller als auch Verbraucher würden seit einigen Jahren verstärkt auf umweltfreundliche Produkte achten, so eine Sprecherin. So präsentieren heuer zwei Drittel der Aussteller Lösungen in dieser Richtung: Einerseits geht es um Naturprodukte wie etwa Kokosfasermatten, die als Füllstoffe einsetzt werden können. Andererseits werden sogenannte Monomaterialien beworben – Verpackungselemente, die aus einem einzigen Material hergestellt werden und daher leichter recycelbar sind. Andere Hersteller beschäftigen sich mit Mehrwegsystemen oder energiesparenden Verpackungsmaschinen.