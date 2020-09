Nürnberg: 250 Stellen bei Vitesco sollen reduziert werden

In der Diskussion um die geplante Schließung des Continental-Standorts in Nürnberg weist der Autozulieferer darauf hin, dass ihre Antriebssparte Vitesco Technologies davon nicht betroffen sei. Demnach bleibe der Standort Nürnberg für Vitesco Technologies "eine wichtige Schaltzentrale", heißt es in einer Erklärung des Continental-Pressesprechers an den BR. Auch Continental Engineering Services in Nürnberg seien davon nicht betroffen.

250 Vitesco-Planstellen sollen reduziert werden

Dennoch werden auch bei Vitesco Planstellen wegfallen, erklärte Andreas Weidemann von der IG Metall auf Nachfrage des BR: "Wie zu Beginn des Jahres von Vitesco angekündigt, werden 250 Planstellen in Nürnberg reduziert werden". Diese interne Information bestätigen Betriebsräte der IG Metall, so Weidemann weiter.

Stellenabbau bei Conti trifft bayerische Standorte

Anfang der Woche war bekannt geworden, dass der geplante Stellenabbau beim Autozulieferer Continental die bayerischen Standorte hart trifft. Mitarbeiter in Nürnberg, Regensburg und München sind laut IG-Metall davon betroffen. In Nürnberg werden laut Gewerkschaftsangaben rund 230 Arbeitsplätze wegfallen.

Pläne von Continental stoßen auf Kritik

Die Stadt Nürnberg sieht die angekündigte Schließung des Nürnberger Standorts der Conti Temic GmbH als schwerwiegenden Fehler an, so Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sprach von einem schweren "Schlag für die betroffenen bayerischen Mitarbeiter und ihre Familien". Er will möglichst viele Jobs retten. "Wir sind mit Continental im Gespräch und werden nicht lockerlassen, bis die bestmögliche Lösung für die Menschen gefunden ist", so Aiwanger. Er habe aber kaum Hoffnung für gefährdete Stellen.

Continental mit Arbeitnehmervertretern in Gesprächen

Die Unternehmensleitung von Continental hat laut eigenen Angaben Sondierungsgespräche mit der Arbeitnehmervertretung bezüglich des Auslaufens der Conti Temic GmbH am Standort Nürnberg gestartet.