BR24live: Notfallplan Gas - was kommt jetzt?

Die gute Nachricht zuerst: Weil aktuell sehr vielen Menschen bewusst wird, wie abhängig die deutschen Haushalte und die deutsche Wirtschaft von russischen Gaslieferungen sind, findet jetzt das Umdenken statt, das Umweltschützer, Verbraucherverbände und zum Teil sogar die Energielobby seit langem fordern. So fasst es zumindest Leonora Holling zusammen, die Vorsitzende des Bundes der Energieverbraucher.

Holling sagt: Endlich würden die Menschen und die Politik gemeinsam darüber nachdenken, wie autarke Energiesysteme aussehen könnten, damit wir möglichst schnell unabhängig werden vom russischen Gas.

Hohe Energiepreise treffen alle

Die Kehrseite ist allerdings, dass energieeffizientes Bauen und energetische Sanierungen von Bestandsgebäuden so ziemlich das Einzige sind, was jetzt wirklich hilft, um die drohende Energie-Krise so gut es geht durchzustehen. Grund dafür sind die nur gering gefüllten Energiespeicher und die zeitgleich hohen Preise an den Energiemärkten.

"Im Herbst habe ich noch gesagt, dass ich mittelfristig keine Entspannung bei den Energiepreisen sehe", sagt Holling. "Das hat sich jetzt geändert: Ich sehe überhaupt keine Entspannung."

Energieabrechnung 2023 dürfte hoch sein

Dabei galt dieses Szenario noch bis vor kurzem als undenkbar: Falls Russland die Rohstoff-Leitungen nach Europa kappt, müsste Deutschland binnen kurzer Zeit auf die Hälfte seiner Gaslieferungen verzichten. Hinzu kämen Einbußen bei Öl- und Kohlelieferungen. Das führt nicht nur zu politischen Spannungen und Aufregung in der Industrie. Energie-Expertin Holling befürchtet, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher spätestens im Jahr 2023 die hohen Gas- und Stromkosten endgültig im Geldbeutel zu spüren bekommen werden.

Denn aktuell haben zwar erst einige Versorgungsunternehmen ihre Abschlagszahlungen für die Endverbraucher erhöht. Solange die Einkaufspreise an den Energiemärkten aber so hoch bleiben, sind die Unternehmen gezwungen, zu diesen auch einzukaufen. "Wenn dann die Energieabrechnung für das Jahr 2022 eintrudelt, kommt das dicke Ende ganz sicher", prophezeit Holling. Sie rät deshalb ähnlich wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dazu, sich jetzt zu fragen, was jeder und jede Einzelne selbst tun kann, um Energie zu sparen - und für den Fall vorbereitet zu sein, dass Energie tatsächlich knapp wird.