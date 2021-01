Norwegen: Audi vor Tesla bei E-Auto-Quote von über 50 Prozent

Die E-Tron-Modelle von Audi sind in Norwegen die meistverkauften Elektroautos und das bei einem E-Auto-Anteil von mehr als 50 Prozent.

Nach mageren Jahren ein Erfolg

Für den Wolfsburger VW-Konzern, der so viel in Elektromobilität investiert wie kein anderer, ist das mehr als eine gute Nachricht, dass auch der VW ID3 in Norwegen vor dem Tesla Model 3 liegt. Der führt weltweit mit mehr als einer halben Million Zulassungen die Statistik an. Doch die Startschwierigkeiten, die Audi mit dem E-Tron und VW mit dem E-Golf und den ID-Modellen hatten, werden langsam überwunden.

Für die Ingolstädter VW-Tochter liefert ihr E-Tron den Beweis, dass nach vielen mageren Jahren bei Audi wieder "Vorsprung durch Technik" möglich ist. Beim Diesel-Skandal erlitt Audi von allen VW-Töchtern den größten Schaden. Der Absatz brach ein, während die Konkurrenten BMW und Mercedes deutlich mehr Fahrzeuge verkauften und davon fuhren. Das angeschlagene Image könnte nun vom Erfolg der Elektrofahrzeuge in Norwegen profitieren, das bei der E-Mobilität zum Musterland wurde.