Norma baut größtes bundesweite Logistikzentrum in Gerolzhofen

Von Gerolzhofen aus sollen nach Fertigstellung des Logistikzentrums mit rund 200 Mitarbeitern zwischen 150 und 160 Norma-Filialen in ganz Ober- und Unterfranken, Teilen Mittelfrankens und an den Randbereichen von Baden-Württemberg und Hessen mit Waren beliefert werden.

Verlagerung von Mittel- nach Unterfranken

Das neue Logistikzentrum soll das bisherige in Röttenbach bei Erlangen in Mittelfranken ablösen. Das dortige Gebäude soll künftig als Logistikzentrum für den Online-Handel genutzt werden. Mitarbeitern in Röttenbach wird angeboten, einen neuen Arbeitsplatz in Gerolzhofen anzunehmen. Wer dies nicht möchte, kann weiter in Röttenbach beschäftig werden. Das heißt: In Gerolzhofen werden voraussichtlich viele neue Arbeitsplätze geschaffen. In Bayern gibt es noch Norma-Logistikzentren in Aichach, Dettingen, Eutingen, Fürth und Regenstauf. Diese sind allerdings etwa ein Drittel kleiner als das künftige neue Logistikzentrum in Gerolzhofen.

Lieferverkehr soll Gerolzhofen möglichst nicht belasten

Die aus und in Richtung Norden fahrenden Lkw sollen über die B 286-Anschlussstelle bei Alitzheim das neue Logistikzentrum im Norden der Stadt erreichen. Alle anderen Lkw sollen vor allem die Stadt über die Anschlussstelle Gerolzhofen-Nord erreichen. Norma plant an seinem Logistikzentrum 42 Tore für die Ver- und Entladung von Lkw.

Bedeutung für die Stadt Gerolzhofen

Gerolzhofens Bürgermeister Thorsten Wozniak bewertet die Ansiedlung sehr positiv. Mit dem Norma-Logistikzentrum würden über 200 Arbeitsplätze zusätzlich nach Gerolzhofen kommen. In den vergangenen Jahren schon sei in der Stadt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze von unter 3.000 auf über 3.600 angestiegen. "Zudem erwarten wir sechsstellige Gewerbesteuereinnahmen," schreibt Wozniak in einem Statement an den BR.

Thema Flächenversiegelung diskutiert

Laut Thorsten Wozniak steht der Bereich, in dem sich die Norma-Regionalgesellschaft ansiedeln will, seit Jahrzehnten im Flächennutzungsplan als zu entwickelndes Gewerbegebiet. Bei der Änderung des Flächennutzungsplanes vor wenigen Jahren sei dieses Gebiet bewusst vom Stadtrat beibehalten und als zu entwickelnde Fläche vorgesehen worden. "Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde in den Medien und in mehreren öffentlichen Stadtratssitzungen diskutiert und beschlossen. Bürger nutzten die Gelegenheit, Einwände und Meinungen vorzubringen, aber gegen dieses Gebiet wurden bei der Änderung des Flächennutzungsplanes nahezu keine Bedenken erhoben," schreibt Wozniak. Eine Bürgerinitiative dagegen habe sich nicht gebildet.

Bund Naturschutz beklagt Flächenfraß

Der Bund Naturschutz, der Verein Nationalpark Steigerwald und der Verkehrsclub Deutschland riefen allerdings für den Nachmittag zu einer Kundgebung auf, bei der unter anderem gegen Flächenfraß demonstriert werden soll.