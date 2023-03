Noch 20 Jahre bis zum Wasserstoffpark Interfranken

Der Zweckverband Interfranken (Lkr. Ansbach) steht kurz vor Abschluss des einjährigen Wasserstoffförderprogramms "HyStarter" des Bundes. Beim sechsten Strategiegespräch in der Hochschule Ansbach wurde das Technologiekonzept für die geplante Wasserstoffregion vorgestellt. Klar wurde dabei: Das Projekt wird teuer, und es wird noch rund zwei Jahrzehnte dauern.

Wasserstoffberechnung positiv

Die geplante Wasserstoffregion sei realisierbar, erklärte Frederik Budschun von Energy Engineers bei seinem Vortrag. Er ist einer der Berater, die dem Zweckverband Interfranken zur Seite stehen. Er hat für das Basisszenario berechnet, wie viel Strom aus Wind, Sonne und Reststoffen für die Wasserstoffproduktion zur Verfügung stehen. Dies wiederum hat er dem Verbrauch der regionalen Unternehmen und dem Verkehr gegenübergestellt. In dieser Rechnung käme heraus, dass der Bedarf an Wasserstoff etwas höher liege als die Erzeugung. Dabei seien aber zum Beispiel noch nicht bereits geplante Windräder berücksichtig, ebenso wie der Verbrauch aller Firmen im Zweckverband.

Hohe Kosten für Wasserstoffproduktion

Teil dieses Technologiekonzepts waren auch mögliche Anschaffungen, um Wasserstoff herzustellen – sprich Elektrolyse-, Hydrolyse- oder Pyrolyse-Geräte. Hierbei wurde deutlich: Wasser ist zwar laut Frederik Budschun genug vorhanden, aber es muss viel Geld in die Hand genommen werden. Das gleiche gelte für den Transport des hergestellten Wasserstoffs in die Unternehmen durch Leitungen oder via Transport-Trailer und wasserstoffbetriebene Verkehrsmittel für Straße oder Schiene. Angestrebt wird, dass im Wasserstoffpark Interfranken grüner Wasserstoff hergestellt wird. Nach aktuellen Berechnungen wird er jedoch noch nicht 100 Prozent grün sein, so Martin Hellwig, der über das Förderprogramm "HyStarter" als Energieberater der Firma Spillet die Strategiegespräche leitet.

Was passiert bei politischen Hürden?

Für die Abschlussrunde im Juli sammelte er Vorschläge für die Berechnung weiterer Szenarien. Dabei wünschten sich viele der rund 30 Teilnehmer – Bürgermeister, Landwirte, Vertreter der Hochschule Ansbach und der Wirtschaft – dass politische Hürden mitgedacht werden. Denn gerade der Ausbau des Stromnetzes, der notwendig ist, um genug grünen Strom in den Gewerbepark Interfranken zu leiten, sei ein wichtiger Faktor.

Kosten nicht kalkulierbar

Bis der Wasserstoffpark von Interfranken steht, wird es laut Energieberater Martin Hellwig noch rund 20 Jahre dauern. Zu Kosten wollte er sich nicht äußern, da dies wegen des langen Zeitraums schwer schätzbar sei. Interfranken-Geschäftsführerin Hedwig Schlund räumte ein, dass allein die Kosten für den angedachten Windpark auf 100 Millionen Euro geschätzt werden.

Interfranken plant schon seit mehr als 20 Jahren ein Gewerbegebiet am Autobahnkreuz A6/A7 Feuchtwangen-Crailsheim. Im Zweckverband haben sich acht Städte und Gemeinden im Landkreis Ansbach zur einer kommunalen Allianz zusammengeschlossen. Diese will die Region als Industriestandort auszubauen und zu stärken.

Gegner seit mehr als 20 Jahren aktiv

Das geplante Gewerbegebiet ist auch umstritten – das Bürgerforum "Wörnitztal mit Zukunft" protestiert seit mehr als zwei Jahrzehnten dagegen. Der Bund Naturschutz Ansbach sieht in den Plänen von Interfranken nur einen Vorwand, um den Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet durchzusetzen. Zudem sehen die Naturschützer die Wasserressourcen in Gefahr.