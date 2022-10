Nobelpreis Wirtschaftswissenschaften: Was tun bei Bankenkrisen?

Die weltweite Banken- und Finanzkrise vor rund 15 Jahren haben das Nobelpreiskomitee inspiriert. Die Stabilität des Bankensystems ist extrem wichtig für die gesamte Wirtschaft, sagt der Münchner Ökonom Klaus Schmidt, denn wir hätten ja gesehen, was alles passieren kann, wenn der Bankensektor nicht richtig reguliert werde.

Zum Artikel "Wirtschaftsnobelpreis für US-Forscher für Arbeiten zu Banken"

Ansturm auf die Banken sind Ursache und nicht Folge der Krise

Alle drei Ausgezeichneten haben sich mit der Rolle der Banken in der Gesamtwirtschaft auseinandergesetzt und ganz speziell mit den Auswirkungen eines sogenannten Bank-Runs, also einer Panik der Sparer, die plötzlich alle fast gleichzeitig ihr Geld abheben wollen. Der frühere US-Notenbankpräsident Ben Bernanke hat sich vor allem mit der Geschichte dieser Bank-Runs beschäftigt und festgestellt, dass sie nicht eine Folge einer Krise sind, sondern eher die Ursache, oder zumindest eine Krise deutlich verschärfen. Ein Ansturm der Sparer auf die Bank, so die Schlussfolgerung, ist somit möglichst zu verhindern.

Theoretische Grundlage: Die Fristentransformation

Die beiden anderen Preisträger, Douglas Diamond und Philip Dybvig, haben Ben Bernankes Erkenntnis theoretisch untermauert. Dabei hatten sie vor allem die sogenannte Fristentransformation im Blick. Fristentransformation bedeutet: Sparer wollen ihr Geld in der Regel jederzeit wieder abheben können, stellen es ihrer Bank also nur kurzfristig zur Verfügung. Die Bank selbst verleiht dieses Geld aber langfristig für Investitionen an Unternehmen. Kommen nun Gerüchte auf, dass die Bank zahlungsunfähig sein könnte, wollen die Sparer ihr Geld so schnell wie möglich abziehen. Die Bank kann es aber nicht so schnell von den Unternehmen zurückbekommen und geht dann tatsächlich pleite.

Praktische Folgerungen

Die Forschungen der drei Ausgezeichneten haben durchaus praktische Anwendungsmöglichkeiten. Denn aus den Erkenntnissen lässt sich ableiten, was man tun kann, um Bankenkrisen unter Kontrolle zu bekommen, sagt Klaus Schmidt, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Münchner LMU: Da wäre zuerst einmal eine gute Einlagensicherung bei den Geschäftsbanken, damit die Sparer nicht so leicht in Panik verfallen.

Außerdem müssten die Notenbanken in einer Krise Geld zur Verfügung stellen, den Banken also großzügig Geld leihen, damit sie ihren Verpflichtungen nachkommen können. Und letztlich hat sich auch die Bankenaufsicht zu verändern. Es werden nicht mehr nur einzelne Banken anhand ihrer Bilanzen überprüft, sondern auch das Bankensystem insgesamt und die Verflechtung mit der Gesamtwirtschaft. Das nennt man die sogenannte makroprudentielle Regulierung.

Finanzkrise 2008

Die Forschung der drei Nobelpreisträger ist schon 2008 in der letzten großen Finanzkrise praktisch angewandt worden. Zum Beispiel bei der Erklärung der damals amtierenden Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihres Finanzministers Peer Steinbrück, dass die Spareinlagen der Deutschen sicher seien. Auch die Notenbanken reagierten entsprechend und pumpten viel Geld in die Märkte – Ben Bernanke war damals Präsident der US-Notenbank. Alles in allem waren all diese Maßnahmen damals entscheidend, dass die Krise nicht schlimmer ausgefallen ist, davon ist der Münchner Ökonom Klaus Schmidt überzeugt, und deshalb hält er die diesjährige Entscheidung des Nobelkomitees für richtig.

"Falscher" Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften

Der Preis für die Wirtschaftswissenschaften ist eigentlich kein richtiger Nobelpreis, denn Alfred Nobel konnte mit dieser Disziplin nicht viel anfangen. Offiziell heißt er auch "Alfred-Nobel-Gedächtnispreis" und wurde von der schwedischen Reichsbank gestiftet. Trotzdem gilt er in der Ökonomie als eine der wichtigsten Auszeichnungen und wird gemeinsam mit den anderen Nobelpreisen am 10. Dezember feierlich überreicht.