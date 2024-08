Nikkei, Dax und Dow Jones brechen ein: Warum die Börsen wanken

Amazon, Apple, Intel, Nvidia: welche Aktienkurse sind zu hoch?

Einige Anleger zogen sich zurück, verkauften ihre Bestände zumindest zum Teil. So kündigte der legendäre Großinvestor Warren Buffett an, sich von vielen Apple-Aktien zu trennen, weil seiner Meinung die Zeit reif dafür ist. Viele Anleger warten also ab und wollen erst dann wieder in den Markt einsteigen, wenn es bessere Nachrichten gibt.

In Seoul und Taipeh litten hauptsächlich Technologie-Werte unter einem Bericht, dem zufolge der Chip-Produzent Nvidia den Start neuer KI-Chips wegen sogenannter Designmängel verschiebt. Nvidia war zuletzt als großer Profiteur des Booms um Künstliche Intelligenz (KI) das Zugpferd der allgemeinen Börsen-Rally.

Zum US-Börsenstart gerieten die Anteilsscheine von Apple und Nvidia stark unter Druck. Sie brachen in der Spitze um mehr als 10 beziehungsweise 15 Prozent ein. Auch die Kurse von Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Tesla fielen deutlich.

Börsenkandidat Donald Trump hilft Bitcoin nur vorübergehend

Vor der Kandidatur von US-Vizepräsidentin Kamala Harris sah es so aus, als ob die Demokraten des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden kaum eine Chance auf eine Wiederwahl hätten. An der Börse freundeten viele sich mit dem Gedanken bereits an, dass Ex-Präsident Donald Trump das Rennen ums Weiße Haus gewinnen würde. Trump gibt sich gern marktfreundlich, verspricht Deregulierung und vieles mehr. So wollte er die Rolle von Kryptowährungen stärken.

Kryptos wie Bitcoin wollte Trump aufwerten, den US-Dollar im Gegenzug abwerten, um damit die amerikanische Exportwirtschaft und heimische Arbeitsplätze zu fördern. Experten sehen das kritisch, weil Trump auf der anderen Seite hohe Handelsbarrieren wie Einfuhrzölle errichten will, unter denen dann auch deutsche Exportunternehmen zu leiden hätten.

Auf jeden Fall halfen Trumps Wahlkampfaussagen dem Bitcoin nur vorübergehend: Der allgemeine Kurssturz erreichte schnell auch die Märkte für Kryptos, wo die Notierungen für Bitcoin, Ether und andere zweistellig in die Tiefe rauschten.