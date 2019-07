Niedrige Zinsen belasten Landesbausparkasse

Das Geschäft mit neuen Abschlüssen von Bausparverträgen läuft gut. Trotzdem muss die LBS Bayern sparen, derzeit vor allem in der Verwaltung. Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank wirkt sich immer stärker aus. So hat die LBS bereits 2018 keinen Nettogewinn erzielt, auch in diesem und nächsten Jahr erwartet sie keinen Gewinn.

"Sich in diesem extremen Zinsumfeld zu behaupten, ist ein Dauerlauf." Erwin Bumberger, Vorstandschef LBS Bayern

Niedrige Zinsen, weniger Gewinn

Bei den niedrigen Zinsen verdient die Bausparkasse weniger Geld, die Margen sind nicht mehr so hoch wie früher. Denn wie andere Sparkassen oder auch Volksbanken lebt die LBS hauptsächlich von der Spanne zwischen Kredit- und Guthabenzinsen. Bewegen sich diese gegen Null, verdient die Bank kein Geld mehr. Sie kann die Zinseinnahmen nur dann noch erhöhen, wenn sie erheblich mehr Kredite ausgibt. Die Landesbausparkasse hofft deshalb, dass das neue Geschäft weiter gut läuft.

"Die Kunden wollen jetzt Immobilien realisieren. Wir haben die besten Bedingungen. Wir haben die niedrigsten Zinsen seit jeher.“ Erwin Bumberger, Vorstandschef LBS Bayern

Bausparverträge künftig mehr digital

Auch der Vertrieb soll gestärkt werden. Und in Zusammenarbeit mit den bayerischen Sparkassen der Ausbau digitaler Kanäle. Vom Antrag bis zur Unterschrift sollen Bausparverträge künftig vermehrt digital abgeschlossen werden. Bis zum Jahresende könnte jede zweite bayerische Sparkasse ein solches Angebot im Einsatz haben.