Nicht mehr heizen wegen Energiekosten? Achtung Schimmelgefahr!

Die Verlockung dürfte angesichts der hohen Energiekosten derzeit für manche so große wie nie sein: Könnte man nicht einfach ganz auf’s Heizen verzichten und so einiges an Geld sparen?

Schließlich sind auch Spar-Appelle weit verbreitet: "Frieren für die Freiheit", meinte etwa Ex-Bundespräsident Joachim Gauck. "Frieren für den Frieden", forderte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Doch Bau-Experten warnen, es nicht zu übertreiben - sonst droht Schimmel in der Wohnung.

Ab 18 Grad droht Schimmelgefahr

Im Winter könne man die Heizung um zwei Grad herunterdrehen, rät beispielsweise Energie-Expertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Doch alles hat seine Grenzen: Bei dauerhaft 18 Grad und spätestens bei 17 Grad sieht man beim Eigentümerverband Haus und Grund nicht nur ein erhöhtes Erkältungsrisiko, sondern vor allem die Gefahr starker Schimmelbildung.

Und dieser kann nicht nur die Gesundheit gefährden, sondern auch sehr teuer werden: Je nach Luftfeuchtigkeit und Anzahl der Bewohner könnten sich Feuchtigkeitsschäden mehr als verdoppeln. Aktuell sind rund zwölf Prozent der deutschen Wohnungen davon betroffen.

Besonders die Haushalte mit niedrigen Einkommen sehen sich gezwungen, ihren Energieverbrauch zu senken angesichts steigender Preise.

Richtiges Lüften beugt Schimmel vor

Der gesundheitsschädliche Schimmel ist heute schon ein häufiger Streitpunkt zwischen Mietern und Eigentümern. Vermieter sind zur schnellen Beseitigung verpflichtet und Mietminderungen sind möglich - aber nur bei korrektem Verhalten der Bewohner.

Dazu gehört eben auch, ausreichend zu heizen und mehrmals am Tag eine Stoßlüftung mit ganz offenen Fenstern zu machen. Gekippte Fenster verschärfen dagegen häufig das Problem mit der Feuchtigkeit an den Wänden.