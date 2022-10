Wegen hoher Heizkosten: Droht der Schimmel-Schock?

Schimmel: Ein Gesundheits-und Kostenproblem

Je kälter die Wohnung und je höher die relative Luftfeuchtigkeit, desto wahrscheinlicher ist Schimmelbildung, so lautet die Faustregel. Denn Schimmelpilze haben einen anpassungsfähigen Stoffwechsel und können daher die unterschiedlichsten Nährböden besiedeln. Gerade Baustoffe bieten da oft ideale Voraussetzungen. Weil viele Schimmelpilze Toxine bilden, warnen Mediziner vor Allergien, Hautkrankheiten, Gicht oder Asthma.

Doch wo Menschen leben, ist Feuchtigkeit nicht zu vermeiden. Durch normales Atmen allein gibt ein jeder täglich ein bis 1,5 Liter Feuchtigkeit an die Luft ab. Durch zusätzliches Kochen, Duschen oder Zimmerpflanzen können zehn Liter täglich zusammenkommen. Und neben den Gesundheitsgefahren durch Schimmel droht auch ein Kostenschock, denn Schimmel-Sanierungen können teuer werden. Die jährlichen Beseitigungskosten werden in Deutschland auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Schimmelvermeidung: Kluft zwischen Theorie und Praxis

Wohnungseigentümer und Mieter sind also gewarnt. Doch, so fragt etwa der Fachautor Detlef Hagenbuch, wer würde schon zyklisch lüften, vermehrt die Küche, und das Bad oder Schlafzimmer morgens grundsätzlich etwas länger? Wer verzichte darauf, seine nasse Kleidung in der Wohnung zu trocknen? Wer heize zudem Kellerräume auf rund 15 Grad Celsius auf? Und stelle Schränke mit zehn cm Abstand von der kalten Außenwand auf?

Ideale Verhaltensweisen, aber selbst wenn man all das befolgen will: Berufstätige Singles, von denen es immer mehr gibt, sind dazu schlicht nicht in der Lage, denn mit gekippten Fenstern wird das Problem eher verstärkt als gelöst.

Rechtspflichten für Mieter und Vermieter

Die rechtliche Seite des Schimmelproblems ist nicht erst seit dieser Energiekrise für Eigentümer-und Mieterverbände ein Topthema, das sich durch jahrzehntelange Rechtsprechung zieht. Tritt Schimmel auf, stellt sich immer wieder die gleiche Frage: Wer ist verantwortlich für den Mangel und wer haftet. Oft ist die Sache unklar oder strittig und dann beginnt die oft langwierige Ursachenforschung. Der Augsburger Fachanwalt Ulf Matzen fasst einige Faustregeln für Mietwohnungen zusammen:

Sinkt die Raumtemperatur in einer Wohnung tagsüber für mehr als ein paar Stunden unter 18 Grad und ist absehbar, dass das kalte Wetter anhält, muss der Vermieter die Heizung einschalten.

Dies gilt unabhängig von Monat und Heizperiode.

In der Regel geht man bei unter 16 Grad in der Wohnung von einer unverzüglichen Heizpflicht des Vermieters aus.

Mieter sind aus dem Mietvertrag auch ohne ausdrückliche Erwähnung dazu verpflichtet, sorgsam mit ihrer Wohnung umzugehen und Schäden möglichst zu vermeiden. Deswegen müssen sie auch dafür sorgen, dass es in der Wohnung warm genug ist, um Frostschäden an Heizungs- und Wasserrohren und Schimmel zu verhindern. Rechtsanwalt Matzen: "Wer also ständig nachts die Heizung ausschaltet und im Daunenschlafsack nächtigt, um Heizkosten zu sparen, darf sich nicht wundern, wenn er irgendwann die Schimmelsanierung seiner Wohnung zu bezahlen hat".

Heizung runter in der Krise ?

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) hat im Juni 2022 gefordert, bei einem Gasmangel die Mindesttemperaturen für Mietwohnungen per Gesetz herunterzusetzen. 18 Grad tagsüber und 16 Grad bei Nacht sollen nach Meinung des GdW die Untergrenze bilden. Einige große Wohnungsunternehmen - etwa Vonovia - haben bereits angekündigt, die Heiztemperaturen im Winter zu senken. Nachts soll die Temperatur in gasgeheizten Wohnungen auf 17 Grad gesenkt werden, tagsüber gibt es keine Veränderung. Damit, so Rechtsanwalt Matzen, bewegt sich Vonovia noch im Rahmen dessen, was zumindest einige Gerichte bisher für legal hielten. Mehr ist jedoch ohne weiteres nicht möglich - zumindest nicht ohne gesetzliche Absicherung.

Ob es eine solche geben wird, ist noch immer unklar. Bundesbauministerin Klara Geywitz hat sich bereits gegen das "gesetzlich verordnete Frieren" ausgesprochen. Geywitz wies darauf hin, dass alles unter 20 Grad gesundheitsschädlich sein könne. Auch Nachteile für die Bausubstanz seien zu befürchten.

Fazit: Vorbeugen ist besser als Kaputtsparen

Schimmelbekämpfung liegt im gemeinsamen Interesse von Mietern und Vermietern. Pochen auf die ohnehin unklare Rechtslage führt in die Irre. Stattdessen sollten die Beteiligten jetzt schleunigst über das Thema reden und Schwachstellen identifizieren, zum Beispiel beim Lüften oder Wasserdampf vermeiden.

Mieter haben dabei durchaus eine Mitwirkungspflicht, jedoch innerhalb zumutbarer Grenzen. Daher kann es zumindest in den kommenden, kritischen Monaten nicht schaden, zu dokumentieren, was man gegen Schimmelbildung täglich tut. Mit dem Kauf eines Hygrometers mit Temperaturanzeige könnte man zum Beispiel täglich einen Fotobeweis mit dem Smartphone machen. Die Feuchtigkeit im Raum sollte zwischen 35 und 55 Prozent liegen.