Nicht geimpft: Wann Mitarbeiter Arbeitslosengeld erhalten

Wer in Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege tätig ist, muss spätestens ab 16.März 2022 gegen Covid-19 geimpft oder genesen sein. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen sonst nicht mehr arbeiten, entsprechend dürfen Arbeitgeber ungeimpfte Personen nicht mehr beschäftigen.

Dies sind die arbeitsrechtlichen Folgen des am 10. Dezember 2021 vom Bundestag beschlossenen § 20a Infektionsschutzgesetz, der eine "einrichtungsbezogenen Impfpflicht" begründet. Betroffene, die sich dennoch nicht impfen lassen möchten, stellt sich unter anderem die Frage nach Lohnfortzahlung oder Arbeitslosengeld.

Droht eine Kündigung bei fehlender Impfung?

Bevor der Arbeitgeber einen Arbeitsvertrag kündigt, müsse er bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht prüfen, ob es mildere Mittel gäbe, fasst Fachanwalt Christian Seidel von der Münchner Rechtsanwaltsgesellschaft Acconsis die aktuelle Rechtslage zusammen. Mildere Mittel wären beispielsweise eine Versetzung ins Homeoffice oder die Beschränkung auf kontaktlose Tätigkeiten am Arbeitsplatz. Doch bei Pflegeberufen ist das nur schwer umsetzbar.

Was aber gegen eine sofortige Kündigung spricht ist, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht vom Gesetzgeber nach derzeitigem Stand bis zum 31.12.2022 befristet wurde. Diesen Termin würden allerdings viele Kündigungsfristen überdauern. Prof. Stephan Rixen von der Universität Bayreuth sagt dazu: "Auf dieser dünnen Grundlage wird sich kaum ein Unternehmen auf einen Kündigungsschutzprozess einlassen wollen."

Was passiert bei Freistellung ohne Lohn?

Nicht unwahrscheinlich daher, dass Arbeitgeber statt zu kündigen, einen anderen Ausweg wählen: Die befristete oder unbefristete Freistellung des Arbeitnehmers. In diesen Fällen gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich impfen lassen können, aber nicht wollen, der Grundsatz: "Ohne Arbeit kein Lohn". Überdies besteht auch weiterhin eine Krankenversicherungspflicht, deren Kosten dann vom Arbeitnehmer zu tragen sind. Für viele stellt sich spätestens dann die Frage nach dem wirtschaftlichen Überleben durch Entgeltersatzansprüche, etwa Arbeitslosengeld 1 oder 2.

Leistungen auch mit ungekündigtem Arbeitsvertrag

Auf Anfrage von BR24 gibt die Bundesagentur für Arbeit teilweise Entwarnung. Es komme nicht auf den Arbeitsvertrag, sondern auf die "Beschäftigungslosigkeit" an, sagt Pressesprecherin Olga Schwalbe. Arbeitslos seien demnach Arbeitnehmer, die nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen (Beschäftigungslosigkeit), die sich aber bemühen, die eigene Beschäftigungslosigkeit zu beenden (Eigenbemühungen) und den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung stehen (Verfügbarkeit).

Darüber hinaus müssten die allgemeinen Anforderungen erfüllt sein, also Meldepflichtbei der Agentur für Arbeit und Erfüllung der Anwartschaftszeit.

Daraus folgt: Für den Eintritt der Beschäftigungslosigkeit ist die Kündigung des Arbeitsvertrages keine Voraussetzung. Beschäftigungslosigkeit tritt demnach ein, wenn ein Arbeitnehmer das sogenannte Direktionsrecht des Arbeitgebers, also zum Beispiel Arbeitsanweisungen oder Zuweisungen konkreter Arbeitsplätze, nicht mehr anerkennt. Die fehlende Anerkennung des Direktionsrechts wird durch die Arbeitslosmeldung deutlich.

Eine Rechtsmeinung, die vom Bayreuther Professor für Sozialwirtschafts-und Gesundheitsrecht Stephan Rixen geteilt wird: "Werden ungeimpfte Arbeitnehmer:innen nicht mehr entgeltlich tätig, sind sie im Sinne des leistungsrechtlichen Kontextes des Sozialgesetzbuches (SGB) III beschäftigungslos".

Nur Abwarten geht jedoch nicht

Die Bundesagentur für Arbeit schränkt jedoch ein: Ein passives Abwarten, ob der Arbeitgeber die Freistellung zu einem späteren Zeitpunkt beendet, reiche nicht.

Neben der Beschäftigungslosigkeit müssen auch eigene Bemühungen zur Beendigung der Beschäftigungslosigkeit unternommen werden. Wesentliches Merkmal der Verfügbarkeit sei laut Bundesagentur, dass "eine versicherungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende zumutbare Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des in Betracht kommenden Arbeitsmarktes ausgeübt werden" kann und darf. Ein fehlender Immunitätsnachweis hat demzufolge keine Auswirkung auf die Verfügbarkeit und somit auf den Leistungsanspruch, da die Verfügbarkeit für den allgemeinen Arbeitsmarkt und nicht berufsspezifisch zu bewerten sei.

Die Vermittlungsbemühungen erstrecken sich demnach nicht ausschließlich auf die zuletzt ausgeübte Beschäftigung. Einer arbeitslosen Person sind alle ihrer Arbeitsfähigkeit entsprechenden Beschäftigungen zumutbar.

Und: Bei Bezug von Arbeitslosengeld werden Betroffene von der Arbeitsagentur grundsätzlich in der gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung versichert. Wer allerdings die Voraussetzungen für Arbeitslosengeld 1 nicht erfüllt, kann sozialstaatliche Leistungen in Form von Arbeitslosengeld 2 erst beanspruchen, wenn kein verwertbares Eigenvermögen mehr vorhanden ist.

Fazit: Von Kündigungen ist abzuraten

Grundsätzlich gilt: Weder Arbeitgebern noch Arbeitnehmern ist unter den gegebenen Umständen zur Kündigung bestehender Arbeitsverhältnisse zu raten. Neben Versetzungen oder Änderungskündigungen kommt eine Freistellung ohne Lohn in Betracht. Betroffene können dennoch Arbeitslosengeld beziehen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Ob zum Beispiel in diesen Fällen mit einer Sperrzeit zu rechnen ist, muss neben anderen Details noch von der Bundesagentur für Arbeit entschieden werden. Dazu wird in absehbarer Zeit ein internes Informationsschreiben erwartet.