Neuvergabe für Bahnstrecke München-Prag ist geplatzt

Die Bahnlinie München-Regensburg-Prag wird in Zukunft nicht wie geplant vom österreichischen Bahnunternehmen Allegra bedient. Die Vergabe der Strecke an die ÖBB-Tochter ist geplatzt. Das hat die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) am Mittwoch auf BR-Anfrage bestätigt. Bisher wird die Linie München-Regensburg-Prag von den "Alex"-Zügen des Bahnunternehmens Länderbahn befahren. Die Lizenz hierfür läuft im Dezember 2023 aus. Wer die Bahnstrecke künftig bedient, darüber will die BEG jetzt bis Herbst entscheiden.

Die BEG hatte die bisherigen "Alex"-Verbindungen aus Hof und Prag nach Regensburg und München im vergangenen Jahr neu ausgeschrieben. Im Vergabeverfahren machten dann zunächst zwei neue Anbieter das Rennen: Den Zuschlag für die Strecke München-Regensburg-Hof erhielt im Dezember die Bahntochter DB Regio. Die Lizenz für den Bahnverkehr zwischen München und Prag ging an die neue ÖBB-Tochter Allegra. Das hätte das Ende für den "Alex" bedeutet.

Allegra aus Bieterverfahren ausgeschossen

Allerdings erhob die Länderbahn Einspruch gegen die Vergabe an die Österreicher - mit Erfolg. Die bei der Regierung von Oberbayern angesiedelte Vergabekammer Südbayern kassierte im Juli die Entscheidung der BEG, wie die Kammer jetzt auf BR-Anfrage offiziell bestätigte. Mehr noch: Allegra ist auch aus dem weiteren Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Zu den Gründen macht die Kammer auf Nachfrage offiziell keine Angaben. Offenbar hatten die Kontrolleure aber Zweifel, ob das neue Bahnunternehmen auf die notwendige finanzielle und technische Unterstützung der Konzernmutter ÖBB bauen kann, um die Linie München-Prag zuverlässig zu bedienen.

Die BEG muss nun aus dem verbliebenen Bieterfeld ein Angebot auswählen. Gut möglich also, dass auch in Zukunft die altbekannten "Alex"-Züge zwischen München und Prag verkehren. Über die Neuvergabe will die Eisenbahngesellschaft nach eigenen Angaben bis zum Herbst entscheiden. Wie viele Bewerber noch im Verfahren sind, dazu macht die BEG keine Angaben.

Häufige Verspätungen

Bahnkunden hatten sich durch die Neuvergabe der Verbindung München-Prag vor allem mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit erhofft. Der Alex-Nord Prag-München und Hof-München landete in den vergangenen Jahren regelmäßig auf einem der letzten Plätze beim Pünktlichkeitsranking der BEG. Erst im vergangenen Juli musste die Länderbahn wieder rund ein Drittel ihrer "Alex"-Züge zwischen München, Regensburg und Prag aus dem Fahrplan streichen, weil sich viele Mitarbeiter krankgemeldet hatten oder in Urlaub waren.

Neues Fahrplankonzept

Um Verspätungen auf der Strecke von München nach Nordbayern künftig zu vermeiden, hat die BEG mit der Neuvergabe auch ein neues Fahrplankonzept erarbeitet. Ab Dezember 2023 sollen die Züge zwischen München und Schwandorf im Stundentakt verkehren. Von dort aus fahren sie dann abwechselnd in Richtung Hof beziehungsweise Prag weiter. Bisher wurden die Züge in Schwandorf vor der Weiterfahrt nach München zusammengekoppelt, was regelmäßig zu Verspätungen führte.

Enttäuschung bei der ÖBB

Für die Österreichischen Bundesbahnen und ihre Konzerntochter Allegra ist die Niederlage in dem Vergabeverfahren ein Rückschlag. Branchenkenner hatten spekuliert, dass sich die Österreicher nach dem ersten gewonnenen Bieterverfahren jetzt um weitere Regionalverbindungen in Bayern bewerben könnten.

ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder bedauert die Entwicklung: "Es tut uns sehr leid. Wir hätten in Revision gehen können", sagte der dem BR. Man habe aber auf einen Einspruch verzichtet, weil sich das Vergabeverfahren dann weiter verzögert hätte. Das hätte es schwierig gemacht, rechtzeitig einen störungsfreien Bahnverkehr zwischen München und Prag zu organisieren, sagte der Sprecher.