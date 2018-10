Neustart für Bavaria Yachtbau: weniger Modelle, mehr Personal

Die Beschäftigten der bei Bavaria Yachtbau wurden am Mittwoch vom neuen Eigentümer, der CMP, einer deutschen Kapitalbeteiligungsgesellschaft über das neue Sanierungskonzept informiert. Die Investoren machten deutlich, dass vor allem die Treue der Stammbelegschaft einer der Gründe für die Übernahme der Werft war. Denn obwohl ihr Arbeitgeber zahlungsunfähig geworden war, war kaum einer von Bord gegangen und es wurde weiter produziert: 220 Boote. 400 bis 500 peilen die neuen Eigentümer nun für 2019 an, frühestens 2020 rechnen sie damit, wieder schwarze Zahlen zu schreiben.

Künftig kleinere Produktpalette

Um die Serienfertigung in Giebelstadt wieder rentabel zu machen, wurde eine Verkleinerung der Produktpalette angekündigt. Damit soll wieder erreicht werden, dass Liefertermine eingehalten werden können und qualitativ hochwertige Segel- und Motorboote zu vergleichsweise günstigen Preisen auf den Markt gebracht werden können. Einsteigermodelle gibt es ab 100.000 Euro.

Neue Modelle made in Giebelstadt

Das mehr als 20 Meter lange Flaggschiff von Bavaria Yachtbau soll nicht mehr in Kroatien gefertigt werden, sondern in Giebelstadt. Hier sollen neue Modelle künftig auch wieder entworfen werden und die industrielle Umsetzung geplant werden. Der Einsatz von externem Personal in verschiedenen Ländern habe in der Vergangenheit immer wieder zu Umsetzungsproblemen geführt. Deswegen setzten die Investoren künftig auf Know-How in Giebelstadt und wollen deswegen noch mindestens 50 Fachkräfte für die Fertigung, sowie zwei oder drei Entwicklungsingenieure anwerben.

Ehemals Marktführer in Europa

In Spitzenzeiten hatte Bavaria Yachtbau bis zu 3.500 Boote jährlich produziert und war Marktführer für Sport- und Freizeitboote in Europa. 2007 war die Werft von den Gründern zu einem Preis von weit über einer Milliarde Euro an eine US-Beteiligungsgesellschaft verkauft worden. Auch weil dafür Kapital aufgenommen werden musste, ist das Bootsbauunternehmen dann in Schieflage geraten. Über den jetzt von CMP erbrachten Kaufpreis wurde nur bekannt, dass es sich um einen zweistelligen Millionenbetrag handelt. Noch einmal ein zweistelliger Millionenbetrag soll für die Restrukturierungsphase in das Unternehmen fließen. Zusammen aber weniger als 100 Millionen, so CMP. Das Geld komme von Investoren und nicht aus Krediten. Klar sei aber auch, dass langfristig ein Weiterverkauf mit Profit für die Anleger beabsichtigt ist. Das aber könne noch Jahre dauern.