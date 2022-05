Neues Logistikzentrum für die Baur-Gruppe in Altenkunstadt

In Altenkunstadt ist am Nachmittag Spatenstich für ein neues Logistikzentrum der Baur-Gruppe gefeiert worden. Der Versandhändler investiert in ein vollautomatisiertes Versandlager rund 150 Millionen Euro. Erst kürzlich hat die Baur-Gruppe einen Umsatz von mehr als eine Milliarde Euro für das vergangene Geschäftsjahr ausgewiesen.

Baur-Gruppe: Neues Logistikzentrum für rund 150 Millionen Euro

Auf einer Fläche von 16.300 Quadratmetern sollen künftig von Altenkunstadt aus noch mehr Pakete in die ganze Welt verschickt werden. Der Paketlogistikbetrieb wertet den Logistikstandort Oberfranken des Versandhändlers auf und stärkt die Arbeitsplätze, so der Vorsitzende der Baur-Geschäftsführung, Stephan Elsner.

Vollautomatisiertes Lager: Eröffnung 2024 geplant