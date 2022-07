Neues Konzept für Bayerns Tourismus: Weg zu mehr Nachhaltigkeit?

Ein neues Tourismus-Konzept soll eine umwelt- und klimafreundliche Entwicklung in die bayerischen Urlaubsgebiete tragen. Etwa mit Hilfe eines Umweltsiegels für besonders nachhaltig wirtschaftende Orte und Regionen. Insgesamt werden knapp 21 Millionen Euro an staatlichen Mitteln für die Initiative bereitgestellt.

Es ist ein sehr allgemein gehaltenes Konzept, das heute im Bayerischen Wirtschaftsministerium präsentiert wurde, denn es legt keinen Ort und keine Region auf die Umsetzung konkreter Nachhaltigkeitsprojekte fest. Solche Projekte könnten sich aber entwickeln, vor allem in Eigeninitiative. Solche Initiativen gibt es schon jetzt, wenn sich nachhaltiges Wirtschaften im bayerischen Tourismus etwa darin zeigt, dass die Gastronomie ihre Lebensmittel regional einkauft. Oder wenn Natur und Umwelt vor Ort besonders geschützt werden, weil sie die Grundlagen für den Tourismus bilden.

Aiwanger: Guter Tourismus stärkt die Heimat

Zum Thema Nachhaltigkeit rechnet Bayerns Tourismusminister Hubert Aiwanger auch, in welchem Umfang die einheimische Bevölkerung den Tourismus überhaupt akzeptiert. Wenn die Einheimischen profitieren würden, dann sei das "guter Tourismus". Aber: Der Tourismus dürfe nicht "die Heimat verzehren, sondern er muss die Heimat stärken", so Aiwanger.

Während der Corona-Pandemie sei das nicht immer der Fall gewesen. Zwar reisten viele an die schönen Seen und Gebirgsorte, aber die Gastronomie und Hotellerie profitierten davon kaum, weil sie schließen musste.

Einheimische Bevölkerung oft kritisch eingestellt

Nachhaltigkeit bedeute, den Lebensraum so zu gestalten, dass sich Gäste und Einheimische gleichermaßen wohlfühlten, so Aiwanger. Sie sollten von den für Touristen gebauten Skiliften, Thermen oder Konzerten gleichermaßen profitieren. Doch das scheint nicht immer zu genügen, um die Akzeptanz von Tourismus zu stärken.

In einer Umfrage des Bayerischen Zentrums für Tourismus vom April 2022 gaben weniger als die Hälfte der Befragten an, dass sich der Tourismus in ihrer Region "überwiegend positiv" oder "eher positiv" auf sie persönlich auswirke. Nur 47 Prozent waren dieser Meinung, und lediglich 19 Prozent fanden, dass ihre Region künftig mehr Tourismus brauche. Fast dreiviertel stimmten dafür, dass sich der Tourismus in ihrer Heimat in Richtung "sanfter Tourismus", also naturverträglicher Tourismus, entwickeln sollte.

Warum in der Heimat Tourismus oft stört

Obwohl sich laut Umfrage knapp die Hälfte der Befragten im Klaren darüber war, dass Tourismus in ihrer Region Arbeitsplätze schafft, eine wichtige Einnahmequelle für die Bevölkerung ist und auch Freizeit- und Kulturangebote schafft, gibt es viel Unzufriedenheit bei der einheimischen Bevölkerung.

Vor allem mit Blick auf die "Verfügbarkeit von ausreichend bezahlbarem Wohnraum". Viele ärgern sich wegen "überteuerter Immobilienpreise" oder auch fehlender Parkplätze. Zum Thema Parkplatzsuche sagt sogar gut ein Viertel der Befragten, dass diese immer ein störender Nebeneffekt des Tourismus sei.

Lesen Sie hier: "Teures Parken im Allgäu: Petition fordert Jahrestickets"

Kein Wettbewerb um mehr Nachhaltigkeit im Tourismus

Das neue Konzept für mehr Nachhaltigkeit will Akteuren vor Ort vor allem Werte vermitteln, wie sie noch besser handeln können, um ihre Ressourcen zu schonen. Es solle aber kein neuer Wettbewerb unter den bayerischen Tourismusgebieten entstehen. Daher sollen keine Umweltsiegel oder Punkte für besonders nachhaltiges Wirtschaften vergeben werden. Natürlich hätten vielleicht viele gerne eine Ziffer, so Bayerns Tourismusminister Hubert Aiwanger. Das könnte aber dazu führen, dass man sich "unnötigerweise in die Wolle kriegen würde" und Regionen gegeneinander ausspielt.

Vorerst keine messbaren Ergebnisse erwartet

Ob und wann der eingeleitete Prozess für mehr Nachhaltigkeit dann auch zu messbaren Erfolgen führen könnte, ist noch offen. Es sei wichtig, den Weg jetzt gemeinsam zu beschreiten. Mit einer Vielzahl an Akteuren habe man sich aufgemacht, ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Vision für einen nachhaltigen Tourismus in Bayern zu entwickeln, so der Minister.