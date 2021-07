Neues Konzept bei Galeria Karstadt Kaufhof im Herbst

Im Herbst will der Kaufhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof einen weiteren Befreiungsschlag versuchen. Dazu zählen Investitionen und ein neues Konzept. Zu dem Neustart soll ab Ende Oktober auch ein einziger Markenname gehören - für alle Standorte und vor allem für den Onlinehandel und eine geplante App. Das kündigte Unternehmenschef Miguel Müllenbach im Handelsblatt an.

Keine Angaben wollte Müllenbach dabei aber zum Stand der Verhandlungen über einen zweiten Kredit des Bundes machen. So bleibt offen, ob die neue Strategie auch ohne weitere Staatshilfen funktioniert. Im Netz firmiert der Konzern bereits als "Galeria.de", während die alten Internet-Auftritte von "Karstadt.de" und "Kaufhof.de" schon gelöscht wurden. Beobachter gehen davon aus, dass künftig auch die Warenhäuser nur noch Galeria heißen werden.

Staat hilft Deutscher Warenhaus AG bereits kräftig

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern steckte vor Corona schon in großen Schwierigkeiten, wurde durch die Pandemie umso härter getroffen und plant jetzt ein großes Comeback. Nur mit 460 Millionen Euro Staatshilfe konnte der Kaufhauskonzern eine zweite Insolvenz binnen zwölf Monaten verhindern und sich in ein Schutzschirmverfahren retten.

Mit dem Insolvenzverfahren war auch ein Schuldenschnitt verbunden. Gläubiger und Lieferanten mussten auf milliardenschwere Forderungen verzichten. Von dem Eigentümer und Milliardär Rene Benko wurde ein größerer Beitrag gefordert zur Sanierung seines Unternehmens. Benko hatte zuvor die Vision einer Deutschen Warenhaus AG entwickelt und nach und nach sowohl Karstadt als auch Kaufhof erworben.

Corona-Krise beschleunigt weiteren Umbau der Kaufhäuser

Wie gravierend die Corona-Krise für die Kaufhäuser sein wird, ist noch nicht absehbar. Müllenbach zufolge fehlen dem Konzern durch die Pandemie mindestens 1,8 Milliarden Euro an Umsatz. Man stehe 2021 zwar besser da als im ersten Corona-Jahr, die Umsätze lägen aber immer noch um etwa 30 Prozent unter denen von 2019 als es auch schon kritisch war.

Rund 17.000 Arbeitsplätze wurden zunächst erhalten, doch der Umbau geht weiter. Wie Vorstandschef Müllenbach erklärte, soll es künftig nur noch einen Namen für alle 131 Häuser geben, die in drei Kategorien unterteilt werden. An der Spitze sollen sogenannte Weltstadthäuser stehen, im mittleren Bereich wolle man ein "regionaler Magnet" sein und an den kleineren Standorten zumindest ein "lokales Forum" bieten.

Ende Oktober drei Modellfilialen in Frankfurt, Kassel und Kleve

Wie diese Dreiteilung funktioniert, sollen die Kunden ab Ende Oktober beispielhaft an drei Filialen in Frankfurt (Weltstadthaus), Kassel (regionaler Magnet) und in Kleve (lokales Forum) sehen können. 50-60 Standorte sollen mittelfristig komplett erneuert werden, bei den übrigen soll ein Teilumbau ausreichen. Für diese baulichen Maßnahmen sind rund 400 Millionen Euro eingeplant.

Entscheidend ist Müllenbach zufolge die Vernetzung vor Ort mit vielen anderen Angeboten. Der Verödung der Innenstädte, dem sterbenden Einzelhandel mit zahlreichen Geschäftsaufgaben und geschlossenen Läden will der Warenhaus-Chef damit entgegenwirken.

Galeria soll auch starke Internetmarke werden mit neuer App

Das Projekt Galeria 2.0 soll eine bessere Verzahnung mit dem Onlinehandel des Konzerns bringen. Kunden würden dafür eine Art Innenstadt-App bekommen, die zahlreiche Dienstleistungen angeschlossener Anbieter und Behörden biete.

Neben Einkäufen und Besuchen in Galeria-Restaurants und Parkhäusern soll die App zum praktischen Begleiter im Alltag werden. Für den gesamten Auftritt im Internet und die Logistik ist ein Drittel der geplanten Gesamtinvestitionen von 600 Millionen Euro vorgesehen.