18.10.2018, 16:02 Uhr

Neues Gesetz soll gesetzlich Versicherte entlasten

Die Kosten für die Krankenversicherung werden in den kommenden Jahren wohl weiter steigen. Die Große Koalition will nun per Gesetz verhindern, dass die Versicherten die steigenden Gesundheitskosten alleine schultern müssen.