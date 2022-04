Neues BMW-Flaggschiff sorgt für Kontroversen

"Monsterniere", "Nierenversagen", so oder so ähnlich lautet schon seit einer Weile der Spott über das auffälligste Design-Element neuer BMW-Autos, dem nierenförmigen Frontgrill. Während die konzerneigenen Designer ihn mit dem Argument verteidigen, man müsse aus der Masse der Wettbewerber herausragen, hagelt es in Fachzeitschriften Kritik. Der Münchner Automobilhersteller BMW biedere sich mit dem protzigen Design an den Geschmack neureicher Kunden in China und Arabien an.

Benziner, Diesel, Hybrid und elektrisch: BMW setzt auf viele Antriebe

Grundsätzlich ist die neue Generation des Siebeners wuchtig ausgefallen. Das Auto ist rund 5,40 Meter lang. In der elektrischen Variante namens i7 wiegt es 2,6 Tonnen. Punkten wollen die Münchener vor allem mit einer Flut von Assistenz-Systemen, die künftig fortgeschrittenes autonomes Fahren ermöglichen sollen.

Benziner, Diesel, Hybrid oder elektrisch? Während Wettbewerber wie Mercedes-Benz je nach Antrieb zunehmend auf spezialisierte Plattformen setzen, geht man bei BMW einen anderen Weg. Der Autobauer verfechtet auch beim neuen Siebener das Prinzip der Technologie-Offenheit.

7er BMW: Hoher Verbrauch trotz großer Effizienz

Das bedeutet: Die Fahrzeuge werden – egal mit welchem Antrieb – möglichst in derselben Fabrik auf einem Band montiert. Dahinter steckt auch die Sorge, mit einer klaren Festlegung zum Beispiel auf E-Autos längerfristig vielleicht auf das falsche Pferd zu setzen.

Das große Auto mit dem entsprechenden Verbrauch kommt allerdings just in einer Zeit, in der auch die Bundesregierung zum Energiesparen aufruft. Und so effizient neue Elektroautos auch sein mögen: Mit der Größe und dem Gewicht steigt automatisch auch der Verbrauch, sowohl an Rohstoffen für die Produktion, als auch an Strom im täglichen Betrieb.