Flughafen München: Neuer Warnstreik am Mittwoch

Gerade erst hat das Bodenpersonal der Lufthansa einen Tag lang gestreikt – mit Erfolg: die Gewerkschaft und die Airline einigten sich auf einen Tarifvertrag. Nun könnte es am Münchner Flughafen wieder für den ein oder anderen Passagier unangenehm werden. Von 10 bis 15 Uhr legen Beschäftigte von Swissport Losch, einem Bodenverkehrsdienstleister, die Arbeit am Mittwoch nieder.

Bodendienst fertigt Maschinen ab

Sie hieven die Koffer ins oder aus dem Flugzeug, bringen Frischwasser und entleeren die Toiletten, holen per Bus Passagiere von Flugzeugen ab. Und ohne ihr O.K. darf kein Pilot die Maschine Richtung Rollfeld bewegen. Die Bodenverkehrsdienste fertigen die Flugzeuge ab.

Am Münchner Flughafen gibt es zwei Dienste. Einer davon ist der private Anbieter Swissport Losch. Da die aktuelle Tarifrunde bisher zu keinem Ergebnis führte, ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten nun zu einem fünfstündigen Warnstreik auf.

Mehrere Fluglinien betroffen

Der Ausstand trifft unter anderem die Cityline der Lufthansa mit ihren Europaverbindungen, Eurowings, Air Canada, American Airlines, die Air France und auch Pauschalflieger. Wobei die meisten in der Früh oder am Abend von München aus starten. Verdi schließt nicht aus, dass Maschinen verspätet in die Luft gehen oder überhaupt nicht. Auch wenn nur in München gestreikt wird könnte das auch andernorts den Flugplan durcheinanderbringen.

Mitglieder wollen 15 Euro pro Stunde

Im Konflikt geht es um die Einkommen von rund 650 Beschäftigten bei Swissport Losch. Mindestens 15 Euro in der Stunde verlangt Verdi. Der private Dienstleister habe zuletzt 14,09 Euro in der untersten Stufe geboten. Zu wenig – ergab eine Mitgliederbefragung. Angesichts der dünnen Personaldecke würden die Beschäftigten am Limit arbeiten – oder eben am Mittwoch fünf Stunden lang nicht.

Flughafen: Passagiere sollen sich informieren

Der Flughafen warnte, es könne zu Flugausfällen und zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen. Der Dienstleister arbeite für viele Urlaubsflieger, sagte ein Flughafensprecher. Passagiere sollten sich bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter informieren.

Swissport teilte mit, das Unternehmen habe am Freitag acht Prozent und eine Einmalzahlung von 250 Euro angeboten und sein Angebot am Dienstag auf 10,1 Prozent erhöht. Das komme der Verdi-Forderung von elf Prozent nahe. Verdi solle den Warnstreik absagen.