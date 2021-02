Neuer Siemens-Chef Busch: tief in Heimat Erlangen verwurzelt

Führungswechsel bei Siemens: Roland Busch tritt heute offiziell die Nachfolge von Joe Kaeser an. Operativ hat der 55-Jährige bei Siemens bereits seit vergangenem Herbst die Verantwortung übernommen. Obwohl Buschs offizieller Arbeitsplatz in München ist, bleibt er mit seiner Heimat Erlangen eng verbunden.

In den Fußstapfen Heinrich von Pierers

Roland Busch tritt damit in die Fußstapfen von Heinrich von Pierer. Der hatte den Siemens-Konzern von 1992 bis 2005 geleitet. Wie von Pierer ist Roland Busch in Erlangen geboren. Und wie von Pierer hat der künftige Siemens-Vorstandsvorsitzende an der Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) studiert.

Uni Erlangen-Nürnberg ist stolz

An der Universität Erlangen-Nürnberg freut man sich besonders über Buschs Aufstieg zum Siemens-Vorstandvorsitzenden. "Wir sind sehr stolz, wenn ein Alumnus unserer Universität die Spitzenposition bei einem der wichtigsten deutschen Industrieunternehmen einnimmt", so Uni-Präsident Joachim Hornegger. Er sei auch nicht der erste Alumnus der FAU, der Siemens leitet, meint Hornegger mit Blick auf den früheren Siemens-Chef Heinrich von Pierer. Und Busch werde "auch nicht der Letzte" sein, fügte der FAU-Präsident an.

Busch ist auch Chef des Uni-Rats

Obwohl es Roland Busch nach seiner Promotion an der Universität Erlangen-Nürnberg bald nach Regensburg und München zog, ist der 55-Jährige bis heute eng mit seiner Erlanger Heimat verbunden. So sitzt er seit einigen Jahren mit im Vorstand des Universitätsrats. Ende 2019 hat er sogar den Vorsitz des wichtigsten Uni-Gremiums übernommen. Sorge, dass Busch den ehrenamtlichen Uniratsvorsitz wegen seiner neuen Funktion als neuer Siemens-Chef aufgeben könnte, hat Uni-Präsident Joachim Hornegger nicht. Als Busch den Posten an der FAU angenommen hat, habe sich sein Aufstieg bei Siemens bereits angekündigt. Trotzdem habe Roland Busch zugesichert, dass er den Vorstandsvorsitz im Universitätsrat behalten wolle.

Siemens-Chef gibt Entwicklung der Uni mit vor

Als Vorsitzender des Universitätsrats leitet Roland Busch das wichtigste Gremium der FAU. Entsprechend kommt der 55-Jährige auch regelmäßig zu Treffen des Unirats nach Erlangen. Laut Universitäts-Präsident Joachim Hornegger ist der neue Siemens-Chef Roland Busch in seiner Funktion an der Universität auch dafür mitverantwortlich, wie sich die Hochschule strategisch aufstellt. Busch stehe damit auch für die Weiterentwicklung der Uni Erlangen-Nürnberg.

Uni hofft auf noch bessere Zusammenarbeit mit Siemens

Die Universität habe immer sehr von der Nähe zu Siemens profitiert, so Hornegger. Dass man nun mit Roland Busch den Siemens-Chef als Vorsitzenden des Uni-Rats habe, sei eine "sicher sehr erfreuliche Entwicklung". Er könne sich gut vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit dem Technologiekonzern nun in der Folge noch enger wird.

Kombination: Manager, Physiker und Ingenieur

Über die Zusammenarbeit an der FAU habe er Roland Busch als "bodenständig" sowie "sach- und lösungsorientiert" kennengelernt, so Uni-Präsident Hornegger. Busch hat den Ruf, ein sehr akribischer Arbeiter zu sein. Jemand der teils bis spät in die Nacht Akten wälzt und mit sehr wenig Schlaf auskommt. Dass es der frühere Student der Uni Erlangen-Nürnberg nun zum Vorstandsvorsitzenden eines der größten deutschen Unternehmen gebracht hat, wundert Hornegger nicht. Busch habe in seiner Karriere sehr schwierige Aufgaben übernommen und diese zu einer Lösung gebracht. "Insofern meine ich, hat er schon das Manager-Gen, das man bei Siemens braucht", so Hornegger. "Und die Kombination Physiker, Ingenieur und Manager – das ist etwas, was es in der Form nicht sehr häufig gibt".