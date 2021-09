Neuer DAX40: Was bringt die Mitgliedschaft?

Die Mitgliedschaft im DAX bringt einen enormen Prestigegewinn. Die Unternehmen bilden die Elite der börsennotierten Aktiengesellschaften der Bundesrepublik Deutschland, die wiederum eine der größten Wirtschaftsnationen der Welt ist.

Internationale Anleger investieren in DAX-Werte

Internationale Fonds bilden den DAX ab, indem sie gezielt diese Aktien kaufen. Der Boom der bei Kleinanlegern besonders beliebten ETFs hat diesen Trend enorm verstärkt. DAX-Konzerne stehen im Fokus der Investoren, die nicht mehr nur auf Umsatz- und Gewinnzahlen schauen.

Transparenz ist ein großes Thema, aber auch die Einhaltung von Mindeststandards im Umweltschutz, im Sozialen und bei einer verantwortungsvollen Unternehmensführung.

Top-Werte: SAP, Linde, Siemens

Innerhalb des DAX werden die Konzerne nach ihrem Börsenwert gewichtet. Größter Standardwert ist SAP mit über 150 Milliarden Euro. Dieser Wert widerspiegelt den Aufstieg, den der Softwarehersteller in den vergangenen 30 Jahren absolviert hat. Platz zwei geht an Linde mit 140 Milliarden, Rang drei an Siemens mit 120 Milliarden.