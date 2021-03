Neuer Chef für deutsche Bankenaufsicht BaFin

Der Chef der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma, Mark Branson, wird neuer Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin. Dem "Handelsblatt" zufolge, das zuerst über die Personalie berichtet hatte, soll Branson seinen neuen Posten so früh wie möglich antreten, allerspätestens jedoch am 1. August.

Branson leitet die Schweizer Finanzaufsicht seit 2014

Mark Branson leitet die Schweizer Finanzaufsicht seit 2014. Zuvor musste sich der frühere Manager der Großbank UBS gegen Kritiker wehren, die an seiner Unabhängigkeit gezweifelt hatten. Doch Branson ging in seiner Amtszeit gegen die UBS und weitere Banken vor, sodass diese Bedenken schnell in den Hintergrund traten.

Gleichzeitig genoss der 1968 geborene britische und Schweizer Doppelbürger bei Banken und Versicherern eine breitere Unterstützung als sein Vorgänger. Branson hatte an der Eliteuniversität Cambridge Mathematik und Management studiert und später auch bei der Credit Suisse gearbeitet.

Früherer BaFin-Chef wegen Wirecard-Skandal entlassen

Der frühere Präsident der deutschen Bankenaufsicht, Felix Hufeld, wurde im Januar von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) entlassen, weil ihm Versagen im Wirecard-Bilanzskandal vorgeworfen wurde.