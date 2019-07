vor etwa einer Stunde

Neuer BMW-Boss: Produktionschef Zipse folgt auf Krüger

Der bisherige Produktionschef Oliver Zipse wird neuer BMW-Vorstandsvorsitzender. Der 55-Jährige tritt die Nachfolge von Harald Krüger an. Das entschied der Aufsichtsrat am größten Standort des Konzerns, dem US-Werk in Spartanburg, South Carolina.