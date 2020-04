Neuer Arbeitsschutzstandard “Sars-Cov-2”

Audi und BMW fahren ab nächstem Montag kleinere Teilbereiche ihrer Produktion wieder hoch. Die Mitarbeiter sollen dann ein Umfeld vorfinden, in dem sie sicher vor Corona Ansteckung sind. Auch viele andere Betriebe arbeiten mit Hochdruck daran, den neuen Arbeitsschutzstandard “SARS-CoV-2” umzusetzen. Die IG Metall in Bayern sieht Potential für Konflikte. Weil manche Arbeitgeber versuchen würden, Geld zu sparen.

Einheitliche und verbindliche Regeln

Von der Aufbewahrung und Reinigung der Arbeitskleidung bis zum Umgang mit Werkzeugen und der Arbeitsplatzgestaltung regelt der neue Coronavirus Arbeitsschutzstandard vieles. Bei der Umsetzung sind aber Kreativität und gute Zusammenarbeit gefragt. Audi in Ingolstadt erstellt zum Beispiel für jeden Arbeitsplatz ein eigenes Konzept. Erst wenn Arbeitssicherheit, Gesundheitswesen und Betriebsrat zugestimmt haben, sollen die Beschäftigten wieder eingesetzt werden. “Corona ready” nennt das Unternehmen solche mehrfach überprüften Arbeitsplätze.

Sicherheit der Mitarbeiter steht im Vordergrund

Auch BMW setzt auf vielfältige Maßnahmen, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen. So wird in den Werksbussen die Sitzordnung inklusive der Reihenfolge für den Ein- und Ausstieg neuerdings vorgegeben. Außerdem sollen die Werksmitarbeiter in Arbeitskleidung zu ihren Schichten kommen, um Ansteckungsgefahren in den Umkleiden zu vermeiden. Nach Angaben des Unternehmens werden zudem “Fußgänger-Einbahnstraßenregelungen” eingeführt. Man läuft hier also nur noch hintereinander her und nicht mehr aneinander vorbei. Auch Pausenflächen sollen zum Teil erweitert werden.

Nicht überall konfliktfreie Umsetzung

In fast allen Branchen gibt es Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nicht ins Homeoffice schicken können. Ob im Einzelhandel, auf Baustellen oder in der Industrie, es ist Anwesenheit erforderlich. Sicherheit und Gesundheitsschutz sollen deshalb für diese Mitarbeiter oberste Priorität haben. Allerdings gibt es in Unternehmen bereits erste Konflikte, die nach Angaben der IG Metall in Bayern darauf hindeuten, dass Gesundheitsschutz nicht überall oberste Priorität hat.

"Wir haben leider auch Rückmeldungen von Unternehmen, wo wir davon ausgehen müssen, dass das ein sehr ruppiger Prozess wird, weil die Arbeitgeber die Betriebsräte nicht beteiligen. Weil sie versuchen, Geld zu sparen, weil sie versuchen schnell wieder ihre Margen zu erreichen. Und da eben nicht die Gesundheit der Menschen an erster Stelle steht." Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern

IHK zuversichtlich

Die IHK für München und Oberbayern ist zuversichtlich, dass sich der Grundsatz “Gesundheit geht vor” in den Unternehmen durchsetzen wird. Auch wenn die konkrete Umsetzung vielleicht nicht immer leicht ist. Die Arbeitgeber sind zudem in der Pflicht und per Gesetz für die Gesundheit der Mitarbeiter verantwortlich. Kontrolliert werden die neuen Vorschriften auch von den Berufsgenossenschaften.

Beratungsbedarf

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung sieht besonders bei kleinen Betrieben zusätzlichen Informations- und Beratungsbedarf und will für sie entsprechende Angebote entwickeln. Denn anders als viele Großbetriebe könnten die kleinen beim Arbeitsschutz nicht auf eigene Spezialisten zugreifen. Nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiter steht auf dem Spiel, sondern auch die Zukunft der Unternehmen, warnt die IG Metall in Bayern.

"Die das ernst meinen, die werden am Ende der Krise zu denen gehören, die gut raus kommen. Und alle, die das nicht machen, die werden über viele Generationen hinweg Arbeitnehmer haben, die sich daran erinnern werden, wie sie behandelt worden sind von ihren Arbeitgebern. Da wird die Unternehmenskultur großen Schaden leiden und damit am Ende des Tages der Ertrag." Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern