Neue Verordnung: Verwirrung bei Sonderangeboten im Einzelhandel

Ein Einkauf kann derzeit etwas verwirrend sein, wenn man sich die Preise an den Sonderangeboten ansieht. Händler gehen da momentan ganz unterschiedlich vor. Der Grund ist eine neue Verordnung, die im Mai in Kraft getreten ist. Wer mit Preisermäßigungen wirbt, ist nun verpflichtet, den niedrigsten Gesamtpreis des Produkts in den vergangenen 30 Tagen anzugeben. Doch weil vieles unklar ist, gibt es im Handel ein großes Durcheinander.

Branche ist einigermaßen ratlos

Die Händler setzen die Verordnung unterschiedlich um: Der eine schreibt neben den Angebotspreis den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage oder die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, andere geben bei Sonderangeboten gar keinen Vergleichspreis mehr an. Manche Händler werben wie vorher.

Das Problem: Die Branche ist einigermaßen ratlos, wie sie mit der neu in Kraft getretenen EU-Richtlinie umgehen soll. Es herrsche große Rechtsunsicherheit, heißt es beim Handelsverband Deutschland. Wie diese neue Preisangabenverordnung in der Praxis umzusetzen ist, würden wohl erst die Gerichte klarstellen.

Richtlinie sollte vor unseriösen Angeboten schützen

So richtet sich der Handel bereits auf Abmahnungen verschiedener Organisationen ein, die dann wohl den Rechtsweg nehmen werden. Laut Handelsexperten haben viele Supermärkte gar nicht die nötige IT, mit der sie im Zweifelsfall nachweisen könnten, wann und wo welcher Preis für das jeweilige Produkt in den vorangegangenen 30 Tagen galt. Auch sieht sich die Branche in Sippenhaft genommen.

Die EU-Richtlinie für mehr Preistransparenz sei vor allem auf windige Rabatt-Praktiken zurückzuführen, die teilweise bei Möbelhäusern und Matratzenläden anzutreffen sind, heißt es. Die Folge: Die Kunden dürften derzeit einigermaßen verwirrt zurückbleiben, wie viel sie nun tatsächlich sparen bei Angeboten.