Neue Runde: Tarifverhandlungen für die Flughafenmitarbeiter

Das Sicherheitspersonal am Flughafen kontrolliert angelieferte Waren für die Luftfracht und Passagiere vor dem Start. Zu ihrem Job gehört es aber auch, dass sie Mitarbeiter der Flughäfen oder Airlines überprüfen, bevor diese mit ihrer Arbeit starten. Dafür möchte das Sicherheitspersonal bundesweit einheitlich 20 Euro die Stunde.

"Wir werden immer genötigt, mehr zu leisten, und es wird immer weniger gezahlt", heißt es vom Sicherheitspersonal. "Auf der einen Seite wird immer betont, wie wichtig die Sicherheit ist. Auf der anderen Seite wird gesagt, dass wir nur Anlernkräfte sind. Das muss mehr wertgeschätzt werden."

Unterschiedliche Bezahlung in den Ländern

Noch werden die Sicherheitskräfte je nach Bundesland unterschiedlich bezahlt – von 14,70 Euro bis mehr als 17 Euro in der Stunde. Die Gewerkschaften wollen das Niveau angleichen, wozu die Arbeitgeber auch bereit sind. Allerdings nicht auf einen Schlag. Die Kosten müssten die Firmen dann den Fluglinien in Rechnung stellen und die wiederum an die Passagiere weitergeben. Die Angleichung solle spätestens in fünf Jahren erfolgen, so das jüngste Angebot von Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser:

"Wir sind natürlich bereit, da auch noch nachzulegen, aber dazu müsste Verdi sich auch bewegen und sagen, sie wollen die 20 Euro nicht mehr als Ultima Ratio haben." Rainer Friebertshäuser, Bundesverband der Luftssicherheitsunternehmen

Möglich wäre eine längere Laufzeit, also die 20 Euro nicht gleich im ersten Jahr für alle 23.000 Beschäftigten. Verhandelt werden soll zur Not bis in die Nacht.