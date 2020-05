Neue Riester-Verträge lohnen sich ab 2021 nicht mehr

Die niedrigen Marktzinsen zwingen Versicherungen dazu, ab 2021 keine neuen Riester-Verträge in ihrer klassischen Form für die Altersvorsorge mehr anzubieten. Geht es nach der Deutschen Aktuarvereinigung der Versicherungsmathematiker sollte der gesetzliche Höchstrechnungszins für die Garantie neuer Verträge von derzeit 0,9 Prozent auf 0,5 Prozent gesenkt werden.

Auslaufmodell Riester-Rente?

Etwa ein halbes Prozent der Beiträge werde benötigt für Vertrieb und Verwaltung, so dass für die Verzinsung der Sparguthaben dann maximal null Prozent übrig blieben, heißt es bei den Aktuaren. Bei der Riester-Rente ist festgelegt, dass die Sparer am Ende mindestens das herausbekommen, was sie eingezahlt haben - abzüglich der Inflation.

Schon im Koalitionsvertrag von Union und SPD war von einer Reform der privaten Altersvorsorge die Rede, doch bislang ohne Ergebnis. Ohne Reform oder grundlegende Änderungen, droht die Riester-Rente nun zwangsläufig zum Auslaufmodell zu werden.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung