Neue Ideen bei Continental, neue Verunsicherung in der Oberpfalz

Die jüngsten Erwägungen des Automobilzulieferers Continental, die Antriebssparte "Powertrain" mit Sitz in Regensburg aus dem Unternehmen komplett auszugliedern, sorgt für neue Verunsicherung bei den Mitarbeitern. Alleine in der Oberpfalz wären mindestens 3.000 Beschäftigte von einer solchen Abspaltung betroffen. Die Gewerkschaft zeigte sich von den neuen Überlegungen überrascht.

3.000 Mitarbeiter in der Oberpfalz wären betroffen

Continental hatte am Montag mitgeteilt, man prüfe eine komplette Ausgliederung der Antriebssparte Powertrain. Hauptsitz dieser Sparte ist Regensburg. Von insgesamt 8.000 Conti-Mitarbeitern an diesem Standort arbeiten rund 2.500 Beschäftigte im Bereich Powertrain. Dazu kommen noch 500 Mitarbeiter in Roding.

IG Metall: Arbeitsplatzsicherung ist das Wichtigste

Den Regensburger IG Metall-Bevollmächtigten Jürgen Scholz haben die neuen Überlegungen bei Continental überrascht. Scholz sagte, man müsse zunächst genau prüfen, welche Folgen eine solche Ausgliederung haben könnte. "Für uns steht die Sicherung der Arbeitsplätze im Vordergrund", betonte Scholz.

Für die Powertrain-Belegschaft gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2023. Diese Zusage hätte auch bei einer Abspaltung Gültigkeit, betont Continental.

Börsengang wurden verschoben

Bisher hatte Continental für seine Antriebssparte lediglich einen Teilbörsengang geplant. Dieser sollte eigentlich schon in der zweiten Jahreshälfte über die Bühne gehen, wurde aber wegen der mangelhaften Erfolgsaussichten auf das kommende Jahr verschoben. Im Zusammenhang mit dem geplanten Börsengang war die Sparte unlängst in "Vitesco Technologies" umbenannt worden.

In der Sparte „Powertrain“ hat Continental die Entwicklung und Produktion aller Komponenten zusammengefasst, die mit dem Antrieb zu tun haben.

Gerüchte über Werksschließungen

Erst vorige Woche hatten Berichte über Standortschließungen bei dem Dax-Unternehmen für Aufregung gesorgt. Damals hieß es, neun von weltweit 32 Conti-Werken in der Antriebssparte könnten dichtgemacht werden.