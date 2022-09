Neue Hoffnung für Siemens Großmotorenwerk in Nürnberg

Nichts ist bei Siemens beständiger als der Wandel. Nach dem Börsengang von Siemens Energy vor zwei Jahren plant der Konzern seit Längerem die nächste Abspaltung. Siemens will sein Geschäft mit Großmotoren loswerden.

In Nürnberg und Erlangen wären 1.200 Beschäftigte betroffen. Die Gewerkschaft IG Metall fürchtet, dass in der Folge der gesamte Standort Vogelweiherstraße vor dem Aus stehen könnte. Jetzt könnte es im Konzern bei den Verkaufsplänen aber womöglich zu einem Umdenken kommen. Ein Termin für die Ausgliederung wurde gestrichen.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Eigentlich wollte Siemens die Ausgliederung zum Monatswechsel abgeschlossen haben. Doch dieser Termin wurde gestrichen, so die Gewerkschaft IG Metall. Auf Anfrage des BR wollte ein Siemens-Sprecher das so nicht bestätigen. Stattdessen hieß es in dem Schreiben, der Konzern halte am Ziel der Ausgliederung "weiterhin fest". Statt dem 1. Oktober ist aber von "voraussichtlich im kommenden Kalenderjahr" die Rede. Ein konkretes Datum könne Siemens noch nicht nennen.

Gewerkschaft schöpft neue Hoffnung

Die Gewerkschaft IG Metall stimmt der gestrichene Termin für die Ausgliederung des Großmotorengeschäfts dennoch zuversichtlich. Hagen Riemer, der für die Arbeitnehmerseite im Siemens-Aufsichtsrat sitzt, hofft, dass der Konzern seine Pläne in den kommenden Wochen und Monaten noch einmal grundlegend überdenkt.

Für das Großmotorengeschäft LDA ("Large Drive Applications") sei das "eine vernünftige Chance". Reimer glaubt zwar nicht, dass Siemens die Ausgliederungspläne komplett über Bord wirft. Er hofft allerdings, dass die Großmotorensparte LDA nicht verkauft wird, sondern vielleicht als eigenständiges Unternehmen unter dem Konzerndach von Siemens verbleiben kann.

Geänderte Voraussetzungen

Dass Siemens die Ausgliederung des Großmotorengeschäfts nun eben erst im kommenden Jahr plane, liegt laut dem Konzern an "erforderlichen behördlichen Genehmigungen". Bei der IG Metall geht man allerdings davon aus, dass der sogenannte "Carve Out"-Prozess, also das Herauslösen aus dem Unternehmen, komplexer ist als zunächst angenommen – und dass auch die Neubewertung geopolitischer Entwicklungen eine Rolle gespielt haben dürfte, etwa die Energiekrise oder die Abhängigkeiten von Lieferketten.

Kettenreaktion in der Vogelweiherstraße

In den vergangenen Monaten hatten Siemens-Beschäftigte immer wieder gegen die geplante Ausgliederung protestiert. Am Nürnberger Standort Vogelweiherstraße gehört zwar nicht einmal jeder dritte der insgesamt 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Großmotorensparte. Wegen der hier besonders starken Verflechtungen der einzelnen Unternehmensbereiche wäre eine Ausgliederung laut IG Metall aber nahezu unmöglich. Die Gewerkschaft befürchtet, dass in Folge eines Verkaufs der gesamte Standort vor dem Aus stünde.

Von Rendite und Philosophie

Das Werk in der Nürnberger Vogelweiherstraße ist der größte Standort des Großmotorengeschäfts von Siemens. Hier werden unter anderem Großmotoren für Schiffsantriebe, Ölförderpumpen oder die Erdgasindustrie gefertigt.

Dass der Konzern den Bereich ausgliedern will hat verschiedene Gründe. Die Sparte schreibt zwar schwarze Zahlen, bringt aber offenbar zu wenig Rendite. Außerdem passen Großmotoren für fossile Brennstoffe dem Konzern offenbar zunehmend weniger ins Konzept.

Von Siemens heißt es mit Blick auf die weiterhin geplante Ausgliederung: "Wir wollen dem Geschäft zusätzliche Eigenständigkeit und unternehmerische Freiheiten geben, damit es sich noch besser auf seine Märkte und Kunden fokussieren kann."