Neue Förderung: Günstige Baukredite für manche Familien

Wohnbauförderung für Familien lief lange über die Eigenheimzulage beziehungsweise über das Baukindergeld. Staatliche Subventionen, die - je nachdem, wen man fragt - als Erfolgsmodell gewertet werden oder als Milliardenverschwendung. Beide Programme sind ausgelaufen. Bundesbauministerin Klara Geywitz macht nun einen neuen Anlauf, um Familien ins Eigentum zu bringen. Ihr Förderprogramm ist aber ganz anders gestrickt als die früheren Programme.

Beim Baukindergeld gab es für jedes Kind einen Zuschuss von bis zu 12.000 Euro, jetzt können Familien günstige Baukredite beantragen. Das läuft über die staatliche Förderbank KfW. Die KfW kann für diese Kredite im Moment einen Zinssatz von 1,25 Prozent anbieten. Das ist deutlich niedriger als die aktuellen Bauzinsen, die bei rund 3,5 bis 4 Prozent liegen. "Das dürfte eine erhebliche Unterstützung für die einzelnen Haushalte sein", sagt SPD-Politikerin Klara Geywitz. Sie rechnet vor, dass Familien mit zwei Kindern damit über 40.000 Euro an Zinsen sparen können.

Baukredite für Familien: Strenge Bedingungen für Förderung

Allerdings sind die Hürden für die Förderung hoch. Die Kredite beantragen können Familien mit einem Kind, wenn sie ein Jahreshaushaltseinkommen von 60.000 Euro oder weniger haben. Diese Grenze erhöht sich mit jedem weiteren Kind um 10.000 Euro. Die Familien dürfen noch keine Immobilie besitzen und müssen das Haus dann selbst bewohnen. Je nach Förderstufe kann eine Familie mit ein oder zwei Kindern maximal 190.000 Euro als günstigen Kredit bekommen. Bei fünf Kindern erhöht sich die Kreditsumme auf 240.000 Euro.

Die Förderung gilt nur, wenn die Familie neu baut – oder eine neu gebaute Wohnung kauft. Ein älteres Einfamilienhaus kaufen, geht nicht. Außerdem muss der Neubau sehr klimafreundlich sein und die Standards des Energieeffizienzhauses 40 erreichen. Sprich, dreifach verglaste Fenster, dicke Dämmung, zusätzliche Systeme zum Beispiel zur Wärmerückgewinnung. Es sei eine sehr klimafreundliche Eigentumsförderung, begründet Bauministerin Geywitz die Kriterien: "Die Häuser, die dieses Jahr gebaut werden, die nächstes Jahr gebaut werden, die stehen locker 80, 90, 100 Jahre. Da lohnt es sich, in hohe Standards zu investieren."

Neubau muss hohe Klimaschutzstandards erfüllen

Doch diese hohen Standards machen den Neubau zusätzlich teuer. Philipp Deschermeier, Wohnungsmarktexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft, zweifelt, dass ein Jahreseinkommen von 60.000 oder 70.000 Euro ausreicht, um ein Haus mit diesen Standards zu kaufen. Er findet es sinnvoll, die Förderung von Klimaschutz und Wohneigentum zu trennen.

Das Geld fürs neue Förderprogramm für Familien kommt aber aus einem Topf, der genau für den Klimaschutz gedacht ist, dem Klima- und Transformationsfonds. Ein Sondervermögen, das den Umbau hin zu mehr Klimaschutz und einer wirtschaftlichen Modernisierung unterstützen soll. In den Fonds fließen derzeit unter anderem die Einnahmen aus dem CO2-Preis. Aus diesem Topf stehen Geywitz für dieses Jahr mehr als 350 Millionen Euro zur Verfügung, um die günstigen Kredite für Familien zu ermöglichen.

CSU-Politiker Bernreiter kritisiert Programm als unbrauchbar

Bayerns Bauminister Christian Bernreiter kritisiert das Förderprogramm als unbrauchbar. "Junge Familien brauchen eine ausreichende und bedarfsorientierte Unterstützung", sagt der CSU-Politiker. Er fordert vom Bund eine Eigenheimzulage als einmaligen Zuschuss. Außerdem solle der Bund das Baukindergeld wieder auflegen. Bayern fördert Eigentum unter anderem mit einem eigenen Wohnungsbauprogramm mit zinsgünstigen Baudarlehen und Zuschüssen, wie einem Kinderzuschuss von 7.500 Euro pro Kind. In der Regel seien die Programme mit denen des Bundes kombinierbar schreibt das Ministerium.

Wie sehr in Zeiten eines angespannten Haushalts Eigentum mit Steuergeld gefördert werden sollte, fragt sich dagegen Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband. Es sei zwar richtig, dass es in Deutschland zu wenig Wohneigentum gebe. Familien, die bauen, würden aber in der Regel über gewisse Ressourcen verfügen. "Angesichts des akuten und massiven Mangels an bezahlbaren und angemessenen Mietwohnungen stellt sich daher schon die Frage nach den Prioritäten", sagt Ulrich Schneider.