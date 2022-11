Neue Dokumente: Bosch und der Diesel-Skandal

Im Herbst 2015 beschäftigte der Diesel-Skandal auch die Verantwortlichen beim Automobil-Zulieferer Bosch. Nachdem die US-Umweltbehörde EPA ihre Erkenntnisse über unzulässige Manipulations-Software bei VW-Diesel-Fahrzeugen öffentlich gemacht hatte, verschaffte sich das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Stuttgart einen Überblick darüber, inwiefern es von dem Skandal betroffen ist. Verschiedene Abteilungen wurden intern dazu befragt.

Am 2. Oktober 2015 - der Skandal bestimmt weltweit die Schlagzeilen - lagen dann die Ergebnisse vor. Bosch fasste sie auf sieben Seiten zusammen. Auf der ersten Seite des Dokuments steht ganz oben: "Zusammenstellung der Funktionen, die ein besonderes Potenzial für nicht behördenkonforme Applikationen bieten." BR Recherche und der Spiegel haben es eingesehen.

Interne Bosch-Abfrage: 44 "sensible Funktionen"

Demnach hat Bosch nach eigenen Untersuchungen 44 "sensible Funktionen" identifiziert, die möglicherweise gegen Behörden-Bestimmungen verstoßen. Vor allem Diesel-Aggregate dürften danach betroffen sein, aber auch Benzin-Motoren, so steht es in dem Papier weiter.

Auf sechs Seiten hat Bosch außerdem tabellarisch aufgeführt, welche Software-Funktionen das Unternehmen für welche Automobilhersteller programmiert hat: Audi, BMW, Daimler, Porsche, auch Hersteller aus dem Ausland, darunter Fiat und Toyota.

Auf den folgenden Seiten des Dokuments listet Bosch zum Beispiel eine Funktion mit der Bezeichnung "SCR dosing limitation" auf. Diese sorgt dafür, die bei SCR-Katalysatoren zur Diesel-Abgasreinigung notwendige Zuführung von Harnstoff ("Ad Blue") zu reduzieren – "über Bauteilschutzgründe hinaus". So steht es in einer Spalte, die mit der Überschrift "Potenziell kritische Verwendung" versehen ist. Das Fahrzeug ist folglich deutlich schmutziger unterwegs als möglich. Kunden, die Bosch damit beliefert hat, sind dem Dokument zufolge die Hersteller Daimler und Fiat. Der Begriff Bauteilschutz ist wichtig, weil eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2007 den Automobilherstellern den Einsatz von Abschalteinrichtungen nur dann gestattet, wenn sie etwa zum Schutz von Motor-Bauteilen notwendig sind. Inzwischen ist klar: In der Branche wurde die Ausnahme zur Regel.

Auch zwei weitere Funktionen mit den Bezeichnungen "SCRLdG_Main" und "SCR-Füllstandsregler" sorgen dem Bosch-Dokument zufolge dafür, dass das System bei der Abgas-Reinigung weniger Harnstoff verbraucht. Als Kunden sind unter anderem Audi, VW und BMW aufgeführt.

Der Münchener Autobauer betonte seit Beginn des Diesel-Skandals wiederholt, niemals unzulässige Abschalteinrichtungen in seinen Modellen eingesetzt zu haben. Auch jetzt schreibt das Unternehmen auf Anfrage von BR und Spiegel: "Ein bewusstes, gezieltes Vorgehen zur unzulässigen Manipulation von Abgasemissionen ist für uns nicht akzeptabel. Die von Ihnen angeführten Funktionen sind technisch notwendig, um Fahrzeuge mit einem komplexen System zur Abgasreinigung mit SCR und NSC ordnungsgemäß betreiben zu können."

Jurist: Bosch-Dokumente sind der "rauchende Colt"

Für den Rechtsanwalt Remo Klinger, der die Deutsche Umwelthilfe (DUH) seit Jahren bei verschiedenen Diesel-Gerichtsverfahren vertritt, ist dieses Dokument vom 2. Oktober 2015 ein "rauchender Colt". Es zeige, "dass man bei Bosch wusste, was man in rechtlicher Hinsicht tat. Zu den Funktionen wird jeweils mitgeteilt, warum diese "potenziell kritisch" sind. Dies beweist ein hohes Unrechtsbewusstsein. Niemand wird sich nun damit herausreden können, dass man nicht wusste, was man tat".

Dass Bosch sich dieser Tatsache bewusst zu sein schien, verdeutlichen zwei weitere Dokumente aus den Jahren 2006 und 2009. In beiden geht es um die Software-Programmierung von SCR-Systemen. Darin betont Bosch: "Applikationsverantwortung sowie Rechtfertigung der Funktion selbst liegt beim Kunden". Mögliche Konsequenzen für den Fall, dass Behörden entsprechende Funktionen für unzulässig halten, schildert Bosch in dem Dokument vom 2. November 2009. So habe Toyota 2002 in den USA wegen einer Manipulation ("Tankleckdiagnose") 15 Millionen US-Dollar zahlen müssen. Und: "Alle 150.000 Fahrzeuge im Feld mussten nachgearbeitet werden."

Bosch: "Nicht neu und aufgearbeitet"

Die Deutsche Umwelthilfe hat die Dokumente, die ein Insider der Umweltschutz-Organisation vor einigen Monaten zugespielt hat, der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Verfügung gestellt. Ob die Behörde aktuell im Zusammenhang mit dem Themenkomplex Diesel gegen Bosch-Mitarbeiter ermittelt, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft BR und Spiegel nicht mitteilen: "Ich bitte um Verständnis, dass zu dem von Ihnen angefragten Sachverhalt derzeit keine Auskünfte erteilt werden können."

2019 hatte die Stuttgarter Behörde Bosch im Zuge eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens wegen seiner Rolle im Diesel-Skandal eine Geldbuße in Höhe von 90 Millionen Euro auferlegt. Bosch habe, so die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung, "ab 2008 circa 17 Millionen Motorsteuergeräte und Dosiersteuergeräte an verschiedene in- und ausländische Hersteller ausgeliefert, deren zugehörige Software teilweise unzulässige Strategien enthielt".

Bosch teilte BR und Spiegel auf Anfrage mit: "Die von Ihnen angeführten Punkte sind nicht neu und allesamt aufgearbeitet." Mit dem Bußgeld sei das Verfahren abgeschlossen, die Behörden hätten die umfassende Kooperation des Unternehmens bei der Aufklärung der Sachverhalte "positiv gewertet".

Nach EuGH-Urteil Diesel-Thema wieder bei Verwaltungsgericht

Für die Automobilbranche ist der Diesel-Skandal auch sieben Jahren nach Bekanntwerden nicht ausgestanden. Dafür hat nicht zuletzt der Europäische Gerichtshof (EuGH) gesorgt. In der vergangenen Woche urteilte der EuGH, dass es Umweltorganisationen wie der Umwelthilfe rechtlich erlaubt sein muss, vor Gericht gegen EG-Typgenehmigungen vorzugehen, wenn in Fahrzeugen eine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut worden ist.

Um diese Klärung hatte das Verwaltungsgericht Schleswig den EuGH gebeten – wegen einer Klage der DUH gegen das Kraftfahrtbundesamt im Zusammenhang mit der Genehmigung für ein VW-Diesel-Modell. Nachdem der EuGH im Sinne der Deutschen Umwelthilfe entschieden hat, will das Verwaltungsgericht Schleswig im Februar 2023 in der Sache weiterverhandeln.