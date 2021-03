Neue Autositze: Brose und VW planen Zusammenarbeit

Der Automobilzulieferer Brose und die Volkswagen AG wollen mit einem Zusammenschluss zu einem global bedeutenden Systemlieferanten für Fahrzeugsitze und Innenraumkonzepte werden. Der Vertrag für das Gemeinschaftsunternehmen wurde in Wolfsburg unterzeichnet. Laut einer Mitteilung wird sich Brose zur Hälfte an der Volkswagen-Tochtergesellschaft Sitech, die Sitztechnik entwickelt, beteiligen.

Tochterunternehmen Sitech: Halb VW, halb Brose

Der Vorstand des Gemeinschaftsunternehmens soll gleichmäßig auf die beiden Firmen aufgeteilt werden: Brose stelle den Vorstandsvorsitzenden und den Entwicklungsvorstand. Die Volkswagen AG stelle den kaufmännischen Vorstand und werde das Produktionsressort besetzen, heißt es weiter.

An dem auch als "Joint Venture" bezeichneten Zusammenschluss werden Brose und Volkswagen jeweils 50 Prozent halten. Es sei vereinbart worden, dass Brose die industrielle Führung übernehme und das Gemeinschaftsunternehmen bilanztechnisch konsolidiere. Allerdings stehe der Zusammenschluss noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen und kartellrechtlicher Genehmigungen, heißt es. Diese werden bis Ende des Jahres erwartet. Bereits im Sommer vergangenen Jahres waren entsprechende Pläne bezüglich einer Kooperation bekannt geworden.

Ziel: Etablierung im "hart umkämpften Markt" für Fahrzeugsitze

Das Gemeinschaftsunternehmen will sich langfristig auf dem hart umkämpften Markt für Fahrzeugsitze unter den drei größten Herstellern der Branche etablieren. Bei dem "Joint Venture" soll unter anderem auch Umsatz mit Fahrzeugherstellern erzielt werden, die nicht zu Volkswagen gehören.

Deutsche Sitech-Standorte in Wolfsburg und Emden

Laut Mitteilung erwartet Sitech mit mehr als 5.200 Mitarbeitern für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Bis 2030 soll sich das Geschäftsvolumen verdoppeln, außerdem sollen 1.800 neue Stellen geschaffen werden.

Sitech beschäftigt an seinen beiden deutschen Standorten in Wolfsburg und Emden nach eigenen Angaben insgesamt etwa 2.200 Mitarbeiter. Alleine in Wolfsburg werden täglich bis zu 3.800 Sitzgarnituren für VW-Autos produziert.