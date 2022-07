> Wirtschaft > Neue Automesse in München: Auftakt zum "Myle Festival"

In München findet an diesem Wochenende eine neue Automesse statt. Drei Tage werden vor allem PS-starke Fahrzeuge von Herstellern wie Maserati, Lamborghini oder der BMW-Tochter M gezeigt. Damit will das "Myle Festival" eine Art Gegenpart sein zur IAA.