Neue App soll Schienengüterverkehr verbessern

Zeit ist Geld – diese Binsenweisheit gilt auch in der Logistik. Doch gerade die Abfertigung von Lkw an Güterterminals der Bahn kann ziemlich dauern, vor allem, wenn viel los ist.

Eine neue App soll den Spediteuren dabei helfen, die Zeiten an den Terminals besser zu nutzen. Die Software zeige den Lastwagenfahrern jederzeit den Status der Fracht an, so das Nürnberger Start-up CONROO, das die App entwickelt hat.

App soll Abfertigung für Spediteure beschleunigen

Mit dem Mobiltelefon kann der Fahrer ein Zeitfenster für die Verladung buchen. So hat er zum Beispiel die Möglichkeit, auf Randzeiten am Terminal auszuweichen, wenn nicht so viel los ist. Durch einen digitalen Datenaustausch zwischen den Terminals und den Spediteuren soll die Abfertigung zudem schneller gehen.

Mehr Güter auf die Schiene bringen

Die Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene – Straße DUSS, die mit mehr als 20 Umschlagterminals zu den größten Anbietern hierzulande gehört, hat die App schon erprobt. Eine digital organisierte Logistik sei gut für die Wirtschaft, den Wohlstand und das Klima, heißt bei dem Umschlagsbetreiber.

Bei der Allianz pro Schiene begrüßt man jede Innovation, die die Abwicklungsprozesse im Schienenverkehr beschleunigt. Denn schließlich sollen bis 2030 25 Prozent des Güterverkehrs über die Schiene abgewickelt werden, aktuell sind es gerade einmal 18 Prozent.