Neue Anlage soll CO2 aus Zementfabrik aufbereiten

Die Zementindustrie gehört zu den Hauptverursachern von CO2-Emissionen. Im Zementwerk in Lengfurt im Landkreis Main-Spessart könnte sich das bald ändern. Der Industriekonzern Linde und das Baustoffunternehmen Heidelberg Materials bauen dort eine gemeinsame Anlage zur Abscheidung und anschließenden Weiterverwendung von Kohlendioxid. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, soll die Anlage 2025 in Betrieb gehen.

Eine der ersten CCU-Großanlagen

In der Anlage sollen jährlich rund 70.000 Tonnen des bei der Produktion anfallenden CO2 abgeschieden und für die Weiterverwendung aufbereitet werden. Das Verfahren nennt sich "Carbon Capture and Utilisation", kurz CCU. Davon zu unterschieden ist das CCS-Verfahren, bei dem Kohlendioxid abgeschieden und anschließend gespeichert wird. Nach Angaben der beiden Firmen ist das Vorhaben das weltweit erste CCU-Projekt in der Zementindustrie im großtechnischen Maßstab.

CO2 soll etwa als Kohlensäure genutzt werden

Die beiden Firmen gründeten dafür ein Joint Venture, das vom Wirtschaftsministerium mit 15 Millionen Euro gefördert wird. Für die Vermarktung des gereinigten und verflüssigten Gases sei zum Großteil Linde verantwortlich, hieß es weiter, einen kleineren Teil will Heidelberg Materials selbst benutzen. Der aufbereitete Rohstoff könne "dank seiner Reinheit" unter anderem in der Lebensmittel- und der Chemieindustrie eingesetzt werden, etwa als Kohlensäure.

Zementindustrie zählt zu Hauptverursachern von CO2-Emissionen

Momentan macht die Zementindustrie weltweit fast acht Prozent der CO2-Emissionen aus. Laut Experten ist das mehr als Flugverkehr und Rechenzentren zusammen verursachen. Der Gedanke, das CO2 aus Zementwerken weiterzuverwenden ist nicht neu. Im September 2022 hatte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vorgeschlagen, CO2 aus Zementwerken für Brauereien zu nutzen – als Reaktion auf den sich zuspitzenden Mangel an Kohlensäure. Unterfränkische Brauereien und Zementwerke reagierten aufgeschlossen auf den Vorschlag.