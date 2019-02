Neuanfang für Airline Germania?

Es ist ein Wettlauf gegen die Uhr. Mit jedem Tag, an dem die Flieger der insolventen Germania am Boden stehen, schwinden die Chancen für einen Neuanfang. Denn auch in der Insolvenz laufen hohe Kosten auf. So müssen die Flugzeuge regelmäßig bewegt werden, dafür braucht die Firma Besatzungen und Wartungskapazitäten.

Germania könnte jederzeit wieder starten

Der vorläufige Insolvenzverwalter wirbt damit, dass ein Käufer eine startbereite Airline mit attraktiven Start- und Landerechten bekäme. Auch ein Großteil der Flotte stehe noch zur Verfügung. Denkbar sei, das Unternehmen auf einen rentablen Kern zu schrumpfen, da es im Germania-Netz durchaus profitable Strecken gebe. Dies scheint einige Interessenten anzusprechen.

Fast 30 Interessenten

Nach Angaben der Insolvenz-Verwaltung haben sich knapp 30 potentielle Käufer gemeldet. Etwa ein Drittel davon habe Vertraulichkeits-Erklärungen unterzeichnet und prüfe nun die Bücher. Ob sich daraus allerdings konkrete Angebote ergeben, ist offen. Auch die Pleite von Air Berlin hatte zahlreiche Interessenten angelockt. Am Ende stand dann aber die Zerschlagung.