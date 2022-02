Vittel und Contrex: Nestlé nimmt umstrittenes Wasser vom Markt

Wer weiß schon, dass bekannte Wassermarken wie San Pellegrino, Aqua Panna oder Vittel einer deutschen Tochter des Lebensmittelkonzerns Nestlé gehören. Für den Markt in Deutschland und Österreich setzt das Unternehmen vor allem auf Premiummarken im oberen Preissegment. Das Wasser von Vittel, das zuletzt über den Discounter Lidl verkauft wurde, wird jetzt ausgelistet.

Nestlé Waters füllt an 24 Produktionsstätten weltweit ab

Bei Vittel und Contrex, einer anderen Marke von Nestlé, die ebenfalls aus den Vogesen kommt, einem französischen Mittelgebirge, gibt es neben der Preisfrage auch ein Umweltproblem. Nestlé Waters füllt weltweit an 24 Produktionsstätten insgesamt rund 30 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr ab. Das geschieht zum Teil in Regionen, wo Grundwasser und manchmal sogar das Trinkwasser knapp ist. Das ist in den Vogesen mit ihren dichten Wäldern normalerweise nicht der Fall.

Vittel für Umweltschützer ein Symbol für Ausbeutung von Trinkwasservorräten

Aber allein in Vittel, einem Ort mit etwas mehr als 5.000 Einwohnern, füllte Nestlé bis zu eine Milliarde Liter Trinkwasser im Jahr für seine Plastikflaschen ab. Trotz Geldspenden des Lebensmittelkonzerns für die Renaturierung von Flüssen in der Region sank dort der Grundwasserspiegel. Naturschützer und die Gemeinde Vittel in Frankreich haben Nestlé dafür kritisiert, dass der Konzern so viel Wasser von der gleichnamigen Quelle entnimmt.

Nestlé sieht sich selbst als Umweltschützer

Nestlé weist die Vorwürfe zurück. Das sei auch nicht der Grund, warum Vittel in Deutschland und Österreich aus den Regalen verschwindet und nicht mehr verkauft wird. Wahrscheinlich war Vittel den Managern von Nestlé zuletzt einfach zu billig verkauft worden, wie etwa bei dem Discounter Lidl. Der hat Vittel inzwischen gegen Volvic eingetauscht, ein Wasser des französischen Konkurrenten Danone, der mit ähnlichen Praktiken arbeitet wie Nestlé.

Deutschland ideal für italienische Marken

Den Brunnen in Vittel will Nestlé weiterbetreiben und in Deutschland vor allem teure Wassermarken wie San Pellegrino und Aqua Panna verkaufen, die vor allem über die Gastronomie vertrieben werden. Die größten Gewinne mit Wasser erzielen Lebensmittelkonzerne in Schwellenländern, wo die Trinkwasserqualität schlecht ist.

In Ländern wie Deutschland, Österreich oder Frankreich bietet Leitungswasser dagegen meist eine preiswerte Alternative zumindest für viele stille Wässer. Hier ist es eher ein Luxus, wenn man sich ein teures Markenwasser leistet, häufig für mehr als ein Euro den Liter.

In einigen Schwellenländern kontrollieren Konzerne die Trinkwasservorräte

Ganz anders ist die Situation zum Beispiel in Teilen von Südafrika, wo wie in Kapstadt der Wasserverbrauch zuletzt wegen Dürre rationiert war. Umso rentabler ist es für Nestlé Waters, dort seine Plastikflaschen anzubieten. Wer unter solchen Umständen sauberes und gesundes Wasser trinken will, kommt häufig an den abgefüllten Flaschen nicht vorbei.

Ihre Ressourcen für die eigene Wasserproduktion haben Konzerne wie Nestlé oder Danone mit langfristigen Verträgen gesichert. Wenn es nun im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu Erderwärmung und Dürre kommt, winkt den Herstellern das große Geschäft mit dem weltweiten Wassermangel.