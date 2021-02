Neotrader – Welche Gefahren bestehen für Kleinanleger?

Sie sind bei jungen Menschen beliebt, die schnell und günstig mit Aktien handeln wollen: die sogenannten Online-Broker oder Neotrader. Das sind Apps fürs Smartphone, mit denen Börsengeschäfte abgewickelt werden können. Die beiden bekanntesten dürften Robinhood in den USA und Trade Republic in Deutschland sein.

Gebührenfreies Handeln bedeutet: Kosten an anderer Stelle

Wenn Privatanleger nichts oder fast nichts bezahlen für ihre Käufe und Verkäufe, dann muss das Geld an anderer Stelle verdient werden. Im besten Fall kassieren die Broker nur eine Art Durchleitungsgebühr dafür, dass sie die Umsätze mit ihren Kunden an einen bestimmten Wertpapierhändler weiterleiten. Aber Achtung: Der Händler rechnet mit dem Anleger dann möglicherweise nicht immer den günstigsten Kurs ab, weil er an der Kursdifferenz verdienen will.

Man sollte mehrere Börsenplätze zur Auswahl haben

Empfehlenswert sind daher Online Broker, die mehrere Börsenplätze oder Handelsplattformen anbieten und dem Anleger unterschiedliche Kurse zur Wahl stellen können. Das bringt oft nicht nur vorteilhaftere Kurse, sondern macht den Handel insgesamt auch sicherer. Wenn ein Neotrader zum Beispiel nur mit einer einzigen kleinen Wertpapierhandelsbank zusammenarbeitet, etwa weil er deren Tochterfirma ist, kann es schnell zu Engpässen kommen. In stürmischen Börsenzeiten wie bei einem Crash sind einige Händler schnell überlastet und können womöglich nicht alle Handelsaufträge ausführen. Einige Orders werden dann eventuell nicht bearbeitet und bleiben liegen. Bei den mittlerweile berühmt-berüchtigten Spekulationen mit GameStop-Aktien hatten Trade Republik und Robinhood diese Papiere zeitweise vom Handel ausgesetzt.

Robinhood verlieh Aktien der Anleger an Hedgefonds

Es kann auch passieren, dass man nur glaubt, im Besitz von Aktien zu sein, die man geordert hat: Im Fall von Robinhood und GameStop war es so, dass Aktien nach dem Kauf nicht in das Kundendepot gelangten, sondern beim Onlinebroker blieben. So konnte Robinhood die Aktien an Hedgefonds für deren Leerverkäufe ausleihen und dafür hohe Gebühren kassieren. Mit den privaten Kleinanlegern wurden nur die Differenzbeträge aus den Kursen beim An- und Verkauf ihrer Trades abgerechnet. Die Smartphone-App zeigte nur die Trades an, nicht das eigentliche Depot.

Vorsicht beim "Margin"-Handel mit Kursdifferenzen

Als besondere Leistung bietet Robinhood den Anlegern ein "Margin"-Konto an mit "Infinite Leverage", also einem unendlichen Hebel. Im Klartext heißt das, dass man auf Kredit spekuliert. Die Trader können nach Bereitstellung des Eröffnungsbetrages - der "Einstiegs-Margin" - solange unbegrenzt weiterhandeln, wie sie mit einem positiven Differenzbetrag im Plus liegen. Wer einen guten Start erwischt beim Einstieg in den Börsenhandel, kann so seine Kursgewinne mit einem kleinen Anfangskapital beliebig in die Höhe schrauben. Doch dabei geht man hohe Risiken ein.

Mit ein paar tausend Dollar eine Million machen – und umgekehrt

So behaupteten beim Hype um GameStop viele Anleger, sie hätten mit ein paar tausend Dollar schnell eine Million und mehr gemacht. Wenn es aber umgekehrt läuft und beim Handeln Verluste entstehen, muss ein "Margin"-Konto schnell wieder mit frischem Geld aufgefüllt werden. Der Spekulant befindet sich im "Margin Call". Es drohen Zwangsverkäufe, die dann zu ungünstigen, weil niedrigeren Kursen stattfinden und die aus Verlusten im Orderbuch schnell echte Verluste werden lassen. So kann der Absturz einer Aktie wie bei einer Kettenreaktion den zwangsweisen Verkauf vieler anderer Wertpapiere auslösen.

Besser: Keine Aktien auf Kredit und nur mit richtigem Depot

Wer dagegen seine Wertpapiere nicht auf Kredit kauft, kann im schlimmsten Fall nur das eingesetzte Kapital verlieren. In vielen Fällen kann man Kursverluste dann auch aussitzen und warten, bis sich der eingebrochene Aktienkurs womöglich wieder erholt hat. Das funktioniert am besten beim traditionellen Modell für den Aktienkauf: Dabei werden die Wertpapiere über ein Abrechnungskonto vom Anleger gekauft und dann von der Bank in einem Depot verwahrt. Neotrader wie Robinhood zum Beispiel haben das zum Teil nur scheinbar erfüllt.

Ein richtiges Depot verwahrt die Vermögenswerte der Anleger unabhängig vom Kapital des Onlinebrokers, der beteiligten Banken und Händler. Die Wertpapiere sind als Sondervermögen sauber getrennt von den Bilanzen der Intermediäre.

Robinhood brauchte selbst schnell einen Milliardenkredit

Wegen der exorbitanten GameStop-Umsätze und einiger anderer heiß gehandelter Börsenwerte drohte das Geschäftsmodell des amerikanischen Neobrokers zu scheitern. Wenn andere Banken Robinhood nicht schnell eine Milliarde Dollar zur Verfügung gestellt hätten, wären zahlreiche Handelsgeschäfte womöglich geplatzt. Das wiederum hätte ein echtes Börsenbeben auslösen können. Und die Gewinne, welche die Privatanleger bei Robinhood gemacht haben, wären ganz schnell weg gewesen.

Unerfahrene Anleger sollten mit Neotradern und Online-Brokern vorsichtig umgehen

Unterm Strich kann man sagen: Bestimmte Neotrader und Online-Broker sind für unerfahrene Anleger mit größter Vorsicht zu betrachten. Diese Apps dienen in der Regel als einfacher Zugang zum Spekulieren an den Finanzmärkten. Das bedeutet, dass häufig sehr hohe Risiken eingegangen werden.