Negativzinsen: Fonds-Kombiprodukte lohnen sich kaum

Auf den ersten Blick macht das Angebot einen verlockenden Eindruck: Zwei Prozent Zinsen für ein Festgeldkonto, verknüpft mit einem Investmentfonds, der ebenfalls potenziell an Wert zulegen kann. Das angelegte Geld wird dabei 50:50 auf die beiden Bausteine verteilt.

Derartige Anlageformen laufen unter dem Begriff Fonds-Kombiprodukte. Postbank, Deutsche Bank, Consorsbank und andere bieten sie an. "Wer wollte da nein sagen?", fragt die Stiftung Warentest und gibt die Antwort gleich selbst: "Besser, Sie tun es!" Denn häufig sind die Gebühren so hoch, dass sie die beworbenen Zinsen auffressen – der Gewinner ist am Ende vor allem die Bank, so das Urteil der Tester.

Investmentfonds: Hohe einmalige und jährliche Gebühren

Der Grund dafür sind vor allem die Gebühren, die mit einem Investmentfonds einhergehen. Erstens: der sogenannte Ausgabeaufschlag. Er fällt einmalig beim Kauf eines Fonds an und beträgt oft fünf Prozent.

Da meist aktiv gemanagte Fonds angeboten werden, bei denen Menschen und keine Algorithmen die Zusammensetzung laufend anpassen, ist zudem eine jährliche Verwaltungsgebühr fällig. Sie liegt üblicherweise zwischen 1,5 und 2,5 Prozent – der zweite Kostenpunkt. Zuletzt können auch noch Depotgebühren als dritter Faktor auf der Abrechnung stehen, sie werden von einigen Banken für die Verwahrung der Fondsanteile erhoben.

Wie Gebühren die Zinsen verschlingen – ein Rechenbeispiel

Wie stark sich die Gebühren auf die Rendite auswirken, zeigt ein Rechenbeispiel mit einer fiktiven Kundin: Diese möchte 10.000 Euro anlegen, somit fließen je 5.000 Euro auf das Festgeldkonto und 5.000 in den Investmentfonds. Mit dem Festgeld nimmt sie zunächst aufs Jahr gesehen zwei Prozent an Zinsen ein, was 100 Euro entspricht.

Auf der anderen Seite stehen jedoch 250 Euro an Gebühren für den Ausgabeaufschlag (bei fünf Prozent) sowie weitere 75 Euro an Verwaltungsgebühr (bei 1,5 Prozent). Noch nicht miteingerechnet sind dabei mögliche Depotgebühren, die ebenfalls noch zu Buche schlagen können.

Zwar muss der Ausgabeaufschlag nur einmalig beim Kauf gezahlt werden, doch im zweiten Jahr fallen meist auch die Festgeld-Konditionen weg. Denn die Zinsen dafür erhalten Sparer je nach Bank teilweise nur für sechs Monate oder ein Jahr.

Experten: Anlageformen trennen und ETFs statt Fonds kaufen

Wer die Kombi-Angebote mit anderen vergleichen will, kann dafür einen eigenen Rechner der Stiftung Warentest nutzen. Aus deren Sicht gibt es aber ohnehin wohl nur einen rentablen Ausnahmefall: "Ein Fonds-Kombiprodukt kann sich nur auszahlen, wenn ein Anleger ohnehin bei dieser Bank genau den angebotenen Fonds kaufen möchte." Denn so erhält er als Bonus obendrauf noch die attraktiveren Festgeld-Konditionen.

Allen anderen raten Finanzprofis dazu, die Anlageformen lieber voneinander zu trennen. Auch kann es sich lohnen, statt auf teure Investmentfonds auf günstige ETFs zu setzen. Bei ihnen entfällt normalerweise der Ausgabeaufschlag, auch die jährlichen Kosten sind wesentlich kleiner, da sie kein Fondsmanager aktiv betreut. Die Verbraucherzentrale Bayern rät ebenfalls zu ETFs statt Fonds, wenn man einen Teil seines Geldes am Aktienmarkt investieren möchte.

Banken setzen wegen Negativzinsen verstärkt auf Fonds

Insgesamt beobachten die Verbraucherschützer nach eigener Aussage zwar nicht, dass die Kombiprodukte derzeit vermehrt von den Banken beworben würden – sehr wohl aber alles rund um das Thema Investmentfonds. Schließlich sind sie eine der letzten Möglichkeiten für die Institute, in Zeiten von Negativzinsen überhaupt noch Geld zu verdienen.

Und neu ist das Fonds-Festgeld-Modell im Übrigen auch nicht. Der Blick zurück zeigt, dass solche Produkte bereits vor 20 Jahren angepriesen wurden – teilweise sogar unter dem identischen Namen. Viel geändert hat sich aus Sparer-Sicht seitdem auch nicht: Was damals schon als unattraktiv galt, ist bis heute nicht besser geworden.